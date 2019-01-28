三商品期權同登場 天然橡膠期權為全球首創

2019-01-28 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



包括大陸天然橡膠、棉花和玉米期權28日同步上市，擴大商品期權家族，這其中在上海期貨交易所（簡稱「上期所」），正式掛牌交易的天然橡膠期權為全球首創。

第一財經日報報導，隨著聲聲倒計時，28日上午9時，天然橡膠期權合約正式掛牌交易，首日掛牌的天然橡膠期權合約標的期貨合約為RU1905、RU1906、RU1907、RU1908、RU1909、RU1910、RU1911、RU2001。

大陸證監會期貨監管部副主任程莘表示，天然橡膠期權上市後，將為相關企業提供更精細的風險管理工具，有助於降低天然橡膠「保險+期貨」項目的成本，更好地服務國家脫貧攻堅戰略和鄉村振興戰略。

上海市地方金融監督管理局副局長李軍表示，隨著天然橡膠期權的上市，大陸場內衍生品創新發展又向前邁進一步，天然橡膠期權將為相關產業鏈實體企業和機構提供更加豐富和靈活的金融衍生工具，對完善期貨市場價格發現功能、提升定價能力、增強上海國際金融中心的輻射力和全球影響力都具有重大的意義。

中國天然橡膠協會副會長鄭文榮表示，期權上市最重要的是，讓企業的風險管理更加精準化，同時企業的經營會更加的穩健。”

中國期貨業協會兼職副會長、新湖期貨有限公司董事長馬文勝表示，有了場內的天然橡膠期權以後，保險+期貨的規模和體量會做的更大，更好服務三農。

對企業而言，天然橡膠期權的上市能給企業帶來哪些實際幫助，海南天然橡膠產業集團代總裁李奇勝認為，可以防範價格波動的風險，「推出天然橡膠期權以後，下一步可以跟公司的期貨進行組合，甚至跟公司的橡膠的保險進行組合運用，來規避價格過大的波動。」