爸在家不穿內褲！陸女疑遭父5度強姦 首次被姦僅9歲

2019-01-28 15:54 香港01 記者朱棨新／報導



少女疑在6歲起遭父性侵，9歲時父親更在弟弟在旁睡覺時強姦她，次數高達5次之多，直到她到了中學時期才鼓起勇氣向老師提及，父親卻否認所有指控，案件24日在高等法院開審。現已成年的少女出庭作供，她指其父在家中一向全裸，內褲也不穿，天寒地凍也只穿外套內裡「真空」，常看色情片，且會叫她一起看。

示意圖，非本文所指被強姦少女。一名陸籍少女疑在6歲起遭父性侵，9歲時父親更在弟弟在旁睡覺時強姦她，總次數高達5次之多。圖／ingimage 分享 facebook

少女從6歲開始就遭性侵

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，該些控罪指他在2009至2011年間5次強姦少女，或明知少女為他的女兒，仍和對方性交；另2項非禮罪，指他於2006年至2011年間，兩度非禮少女。

全部控罪發生於2006年至2011年之間，當時少女只有6到11歲，就讀小一至小六。被告當時已經51至56歲。

首次被強姦僅9歲

控方開案陳詞指，現年18歲的少女出生於中國大陸，之後隨著母親到香港定居。她和弟弟、父母同住一處。被告於2009年聖誕假期首次強姦少女。當時9歲的少女，和弟弟、父親在客廳的床上睡覺，而少女躺在兩人中間。少女在凌晨時感到遭人脫下褲子，並發現父親以手指撥弄和用舌頭舔她的私處，之後父親就強姦少女。

父親曾強迫女兒手淫

少女之後在類似的情況下，遭父親強姦。她為了避開父親，曾改為在客廳的沙發睡覺，但父親仍在凌晨時把他的生殖器塞入她口中，再強姦少女。少女也曾安排弟弟躺在被告與事主之間，她甚至抱著弟弟入睡，但父親凌晨時把弟弟抱到沙發睡，然後在床上強姦少女。

少女指出，父親強姦她時並沒有使用安全套，也沒有射精。此外，少女指自己被父親強迫至少幫他手淫2次。

父親承認對女兒上下其手

現年63歲被告否認5度強姦女兒。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

少女在就讀小學時並沒有報警，直至2017年才鼓起勇氣，把事件告訴中學老師，才通報警員。父親被捕後，在警誡下稱：「我的確有對女兒上下其手，但沒有強姦過她。」

父親雖然在錄影會面中否認強姦女兒，但之後又稱曾4、5次趁女兒入睡，摸她的胸部和私密處，且曾1、2次捉女兒的手，替自己手淫。

父親在家都不穿內褲

而少女今透過影像系統作證，透露父親在家全祼，「都不穿內褲」。即使天氣寒冷，被告都會不穿衣，只披上外套，但裡面還是全祼。少女又指，被告一星期有4、5次會在家看色情片。她解釋，因電腦擺放在家裡的客廳，她就會看到，而且「有時候父親也會叫我一起去看」。

文章授權轉載自《香港01》