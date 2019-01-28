親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

爸在家不穿內褲！陸女疑遭父5度強姦 首次被姦僅9歲

2019-01-28 15:54香港01 記者朱棨新／報導

少女疑在6歲起遭父性侵，9歲時父親更在弟弟在旁睡覺時強姦她，次數高達5次之多，直到她到了中學時期才鼓起勇氣向老師提及，父親卻否認所有指控，案件24日在高等法院開審。現已成年的少女出庭作供，她指其父在家中一向全裸，內褲也不穿，天寒地凍也只穿外套內裡「真空」，常看色情片，且會叫她一起看。

示意圖，非本文所指被強姦少女。一名陸籍少女疑在6歲起遭父性侵，9歲時父親更在弟弟...
示意圖，非本文所指被強姦少女。一名陸籍少女疑在6歲起遭父性侵，9歲時父親更在弟弟在旁睡覺時強姦她，總次數高達5次之多。圖／ingimage
分享

少女從6歲開始就遭性侵

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，該些控罪指他在2009至2011年間5次強姦少女，或明知少女為他的女兒，仍和對方性交；另2項非禮罪，指他於2006年至2011年間，兩度非禮少女。

全部控罪發生於2006年至2011年之間，當時少女只有6到11歲，就讀小一至小六。被告當時已經51至56歲。

首次被強姦僅9歲

控方開案陳詞指，現年18歲的少女出生於中國大陸，之後隨著母親到香港定居。她和弟弟、父母同住一處。被告於2009年聖誕假期首次強姦少女。當時9歲的少女，和弟弟、父親在客廳的床上睡覺，而少女躺在兩人中間。少女在凌晨時感到遭人脫下褲子，並發現父親以手指撥弄和用舌頭舔她的私處，之後父親就強姦少女。

父親曾強迫女兒手淫

少女之後在類似的情況下，遭父親強姦。她為了避開父親，曾改為在客廳的沙發睡覺，但父親仍在凌晨時把他的生殖器塞入她口中，再強姦少女。少女也曾安排弟弟躺在被告與事主之間，她甚至抱著弟弟入睡，但父親凌晨時把弟弟抱到沙發睡，然後在床上強姦少女。

少女指出，父親強姦她時並沒有使用安全套，也沒有射精。此外，少女指自己被父親強迫至少幫他手淫2次。

父親承認對女兒上下其手

現年63歲被告否認5度強姦女兒。圖／擷自香港01資料照
現年63歲被告否認5度強姦女兒。圖／擷自香港01資料照
分享

少女在就讀小學時並沒有報警，直至2017年才鼓起勇氣，把事件告訴中學老師，才通報警員。父親被捕後，在警誡下稱：「我的確有對女兒上下其手，但沒有強姦過她。」

父親雖然在錄影會面中否認強姦女兒，但之後又稱曾4、5次趁女兒入睡，摸她的胸部和私密處，且曾1、2次捉女兒的手，替自己手淫。

父親在家都不穿內褲

而少女今透過影像系統作證，透露父親在家全祼，「都不穿內褲」。即使天氣寒冷，被告都會不穿衣，只披上外套，但裡面還是全祼。少女又指，被告一星期有4、5次會在家看色情片。她解釋，因電腦擺放在家裡的客廳，她就會看到，而且「有時候父親也會叫我一起去看」。

文章授權轉載自《香港01》

性侵香港全裸
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

香港每年消耗50億枝香煙 私煙量連4年居亞洲前4

2019-01-28 16:38

美甲師誤導客人 埋單後多出千元挨告判刑

2019-01-28 17:36

中國社交平台「過年租友」陷阱多 還暗藏情色信息

2019-01-28 16:52

三商品期權同登場 天然橡膠期權為全球首創

2019-01-28 16:08

北京黑心加工食堂藏身廢棄服裝廠 日產千份便當賣給學校

2019-01-28 15:34

影／帶榴槤過安檢被拒 男徒手剝開5分鐘吃完

2019-01-28 15:06

沒辦法找錢？計程車司機強行開車 女乘客被困5公里

2019-01-28 14:22

范冰冰卸任公司法人 李晨退出母親變合夥人

2019-01-28 11:53

收奧迪+百萬！牛郎炫寵 富婆老公一怒斷他的…

2019-01-28 10:00

廣西台青聯手陸企 防城港建東協文創園

2019-01-28 09:05

大陸新熱詞 到底「盤」什麼？

2019-01-28 02:40

雲南「旅遊革命」 投訴降5成

2019-01-28 02:39

領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54

廣西梧州 「鐵騎」帶狗返鄉

2019-01-28 00:26

海南拚旅遊 推瓊港澳遊艇自由行

2019-01-28 00:25

南京迎春 人人有「福」

2019-01-28 00:24

上海宋慶齡故居 重開放

2019-01-28 00:24

「啥是佩奇」火了 漂一代哭了

2019-01-28 00:21

兩岸微流行／「活地圖老爸」比「啥是佩奇」更催淚

2019-01-28 00:10

陸瘋泡「蔬果溫泉」 大口吃燒烤

2019-01-28 00:10

中國崛起的野心之作 「樞紐」熱銷20萬冊

2019-01-28 00:10

反水貨遊行／民主黨上水抗議 「淨心BB」復出挺同胞

2019-01-27 20:40

打擊水貨／關注組上水站外示威 要陸客勿再來港

2019-01-27 20:22

倫敦金騙案 85歲收藏家被騙26.3億

2019-01-27 19:22

過年搭車帶白菜被罰錢！網友：交警腦子有坑

2019-01-27 16:04

流落海外春秋青銅「晉公盤」追回 圓雕龜鳥可轉動

2019-01-27 14:57

前車之鑑 北京「天上人間」有償陪侍停業半年

2019-01-27 14:54

「白馬會所」牛郎收富婆大禮 傳當天就被她老公打斷腿

2019-01-27 14:54

活化油麻地果欄 9成支持原址保留

2019-01-27 14:52

眾志批國歌法不夠清晰 聶德權：不是強迫愛國

2019-01-27 14:51

內地客快閃 新田購物城人氣低迷

2019-01-27 14:50

政務司張建宗先找民主派溝通 不歡而散

2019-01-27 14:49

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕片段曝光 淒厲叫聲響遍天

2019-01-27 14:05

長沙灣潮州菜館遭三男掃場 店長：不會向惡勢力低頭

2019-01-27 13:55

名家觀點／中國改革開放40年 為何風險越來越多

2019-01-27 13:16

找人陪葬…佛山男隨機抱女童扔下商場3樓再跳樓

2019-01-27 13:01

「最敬業變臉」 女收費員委屈抹淚 秒微笑續服務

2019-01-27 12:59

百度已死？崔永元轟：認錢不認人性

2019-01-27 12:30

上海2019經濟成長目標：6%至6.5%

2019-01-27 11:46
看更多

熱門文章

收奧迪+百萬！牛郎炫寵 富婆老公一怒斷他的…

2019-01-28 10:00

紐時爆：美秘密向各國施壓 要求封殺華為參與5G

2019-01-28 09:21

9合1大選後 共軍繞台「變安靜」…美國來搶戲？

2019-01-28 09:00

林毅夫叛逃大陸40周年 妻秘訪台灣各大學

2019-01-28 11:20

影／渣男踹飛擋路女童 網怒：打斷他的腿

2019-01-27 17:41

與美技術差兩萬五千里？華為副總裁急撇清：沒說過這話

2019-01-28 10:24

倫敦金騙案 85歲收藏家被騙26.3億

2019-01-27 19:22

領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54

爸在家不穿內褲！陸女疑遭父5度強姦 首次被姦僅9歲

2019-01-28 15:54

鴻海河南鄭州廠裁5萬臨時工 受蘋果產品需求放緩拖累

2019-01-28 07:39

上海人均GDP破2萬美元 逼近台灣

2019-01-28 00:10

中國崛起的野心之作 「樞紐」熱銷20萬冊

2019-01-28 00:10

大陸新熱詞 到底「盤」什麼？

2019-01-28 02:40

影／帶榴槤過安檢被拒 男徒手剝開5分鐘吃完

2019-01-28 15:06

考三角函數變相裁員？陸連鎖超商：數學能力很重要

2019-01-28 14:59

疑因爭取李明哲獄中權益 李凈瑜遭禁3個月探視

2019-01-28 16:10

驚悚噴血！男練兩天就吞劍 武士刀從食道貫穿氣管

2019-01-28 13:13

繼鴻海後 蘋果代工廠和碩也要在印度建廠

2019-01-28 09:23

一群小學生買10元「假獎狀」騙壓歲錢 警方介入調查

2019-01-28 16:57

打擊水貨／關注組上水站外示威 要陸客勿再來港

2019-01-27 20:22

范冰冰卸任公司法人 李晨退出母親變合夥人

2019-01-28 11:53

香港民主之父：習版一國兩制讓港人失信心

2019-01-28 14:07

周強召開最高法院民主生活會 中紀委副書記列席

2019-01-27 19:15

大陸駐歐盟大使：禁華為將給全球經濟帶來嚴重後果

2019-01-28 16:03

特斯拉工廠已獲上海發改委備案 多家銀行爭相貸款

2019-01-28 15:18

雲南「旅遊革命」 投訴降5成

2019-01-28 02:39

反水貨遊行／民主黨上水抗議 「淨心BB」復出挺同胞

2019-01-27 20:40

沒辦法找錢？計程車司機強行開車 女乘客被困5公里

2019-01-28 14:22

廣西梧州 「鐵騎」帶狗返鄉

2019-01-28 00:26

一天賣逾百幅！工人辦畫展 拿垃圾買畫就半價

2019-01-28 16:51

中共總書記習近平 北京會北韓高官

2019-01-28 09:38

拚經濟 盧秀燕抵香港招商引資

2019-01-28 14:12

兩岸微流行／「活地圖老爸」比「啥是佩奇」更催淚

2019-01-28 00:10

政治爭議加上生活壓力 香港年輕人紛紛尋求外移

2019-01-27 20:02

華裔作家楊恆均遭逮 澳洲：無證據和他案有關

2019-01-28 11:52

滬人均GDP 衝破2萬美元

2019-01-27 23:18

服務用戶達千萬人次 租屋平台「巴樂兔」牢牢抓住租客

2019-01-28 14:47

面板失色 台灣友達、群創獲利劇減

2019-01-28 13:05

中國駐歐盟大使替華為抱屈 警告歐洲抵制將自食惡果

2019-01-28 09:43

長三角一體化 江浙皖滬加速接軌

2019-01-28 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top