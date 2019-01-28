北京黑心加工食堂藏身廢棄服裝廠 日產千份便當賣給學校

2019-01-28 15:34 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



北京一個藏身廢棄服裝廠內的黑心加工食堂，該加工食堂日產盒飯近千份，賣給包括光明外語學校及多家寫字樓。 圖／北京青年報 分享 facebook 北京朝陽區食藥監局日前聯合公安等多部門，搗破一個藏身廢棄服裝廠內的黑心加工食堂，該加工食堂日產盒飯近千份，賣給包括光明外語學校及多家寫字樓。該加工食堂不僅無經營許可，衛生環境還極惡劣，灶台周邊地面上遍布污水，廚師烹調時更直接用湯匙試味。

北京青年報報導，涉事廢棄服裝廠、富民服裝廠位於京滬高速輔路上，距南四環不到一公里，隸屬於朝陽區呂家營村。工廠早已停工歇業，周圍是一片待拆遷的廠房區域。

實際來到富民服裝廠，廠區內一棟廢棄大樓內，正是後廚炒菜做飯的工作間，工作間的門正對著兩米外的一個無門廁所。

整個後廚是一個大開間，面積約50-60平米，圍著兩面牆邊有四個灶台，房內的中心位置是一個高兩米寬4米的金屬架子，架子上擺著各種盛菜的器物、廚具。

時值上午10時，廚房內正是一派忙碌的炒菜做飯景象。灶台周圍的地面上遍布污水，切好的西紅柿裝在一個個塑料箱子內，放在廚師腳邊，沒有蓋子。已經炒好的菜餚則盛在一個個方形的金屬容器內，同樣敞開放著。

廚房內的工作人員都沒有佩戴口罩，一位掌勺的師傅將鍋裡炒菜的勺子放到嘴邊，正在嘗菜品的味道。

在廚房門外，一位搬運餐盒的工作人員透露，食堂的主要任務就是生產盒飯，每天生產近千盒，賣給學校和寫字樓。

報導稱，跟蹤運輸盒飯的車輛發現，有一輛固定往光明外語學校的兩個校區送餐。

對此，朝陽區食藥監局日前聯合多個部門，對藏身於廢棄工廠的盒飯非法加工食堂進行了取締查抄。

在查處現場，加工食堂負責人承認，他們負責每天為光明外語學校送餐。