沒辦法找錢？計程車司機強行開車 女乘客被困5公里

2019-01-28 14:22 香港01 記者劉定安、陳永武、鄧海興／報導



警員到場調查事件。香港01記者陳永武／攝影 分享 facebook

今凌晨2點，一輛計程車從機場搭載一名女乘客，前往港島南區赤柱。疑因找錢問題，計程車司機與女乘客發生爭執，當計程車駕駛到淺水灣道50號對開時，司機將車停放一旁，期間司機稱被女乘客拍打受傷，女乘客和司機均各自報警求助。據了解，警方到場時，雙方仍在爭執當中，司機稱頭暈需送院檢查，而年約30歲的女乘客則在場協助警方調查。警方正調查事件，一度將案件列作「襲擊」跟進，隨後雙方和解，改列作「糾紛」，無人被捕。

車資港幣438.5元 付港幣500一張找不開

消息指出，涉案的計程車從機場接載兩名女乘客出市區，其中一人在油麻地下車，另一人則前往赤柱馬坑邨。當計程車駕駛到馬坑邨時，連跳錶、行李費及隧道費為438.5元。據知女乘客當時掏出一張500元紙幣，但司機聲稱「沒錢找開」。女乘客表示可以載她到附近便利店換錢。但司機疑似不想找錢給乘客，便表示「我不會載你到7-11便利超商，只能載你回機場。」

突然司機疑似強行開車，加上行李仍在車尾箱，女乘客只好待在車上。兩人在途中不停爭執，直到淺水灣道50號對開時，雙方各自報警，其中計乘車司機稱自己被拍打受傷。而由馬坑邨到上址，車程約5公里。

計乘車司機稱頭暈送院。香港01記者陳永武／攝影 分享 facebook

消息續指，計乘車司機疑有不止一次的黑紀錄，最近一次紀錄是從機場到淺水灣，索取港幣1,000元車資，當場被捕。警方最初懷疑事件有否涉及「非法禁錮」成份，畢竟女乘客是被迫在車廂內待上5公里，但調查後認為無刑事成份。雙方最終選擇和解，無人被捕。據悉，警方在的士車廂內視察時，認為有足夠零錢作找贖之用。

計乘車司機總會主席：故意不找錢並不合理

港九新界計乘車司機總會主席李志祥表示，事件中司機指不想載乘客到便利商店，只會載她回機場此舉並不合理，如果是計乘車司機找不開零錢就很合理，但這起事件中，司機是故意不找錢，認為法例雖然規定計乘車司機如果沒辦法找開港幣500元鈔票並不違法，但事件中乘車費用金額大、顧客付500元實屬正常，不了解司機為何不找錢。

司機需準備許多100元作為找錢的零錢

根據香港運輸署發出的「香港計乘車服務指南」指出，如果計乘車司機沒辦法找開500元或1000元紙鈔，並不違法。不過，法例指出計乘車司機必須攜帶不得少於100元的紙幣及硬幣作找錢之用。在這次的案件中，港幣500元減去438.5元港幣的車資，需找61.5元港幣，是100元法定供找贖零錢的金額之內。

以下為「香港的士服務指南」關於的士車費找贖指引原文：

根據法例，計程車司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢，供找贖之用。計程車司機若沒辦法找開500元或1000元，雖然不違法，但計程車司機應該要盡量滿足乘客找錢的需求； 若乘客隨身只有500元或1,000元港元的紙鈔，應在搭乘計程車前，就詢問計程車司機能否找開500元或1,000元紙鈔； 計程車司機可以要求乘客以500元或1,000元以外面額的港元紙幣或輔幣支付的士車費； 若計程車司機在獲得乘客的同意下，前往原先指定目的地以外的地方，讓乘客找開零錢以支付計程車車費，則乘客有責任支付行駛上述額外車程的相關車費； 計程車司機不應在未獲乘客同意前，擅自駛往原先指定目的地以外的地方，讓乘客找開零錢支付計程車車費； 當遇到找贖困難的情況時，計程車司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。 根據香港「道路交通（公共服務車輛）規例」（第374D章），計程車司機及乘客如果觸犯該例，一經定罪，一般可被判罰款港幣2,000元至10,000元 ，以及入獄3至6個月。

文章授權轉載自《香港01》