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大陸官媒批宮鬥劇5大罪狀 「延禧攻略」、「如懿傳」停播

2019-01-28 18:40中央社 台北28日電

「延禧攻略」曾締造百億播放量，刷新網劇播放紀錄。圖／摘自微博
「延禧攻略」曾締造百億播放量，刷新網劇播放紀錄。圖／摘自微博
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許多人著迷的古裝電視劇「延禧攻略」和「如懿傳」最近傳出在中國各家衛視台停播的命運。此前，官媒曾刊文批判宮鬥劇有5大「罪狀」，並指影視文藝作品應與社會主義核心價值觀相向而行。

綜合北京新浪網等媒體報導，中共北京市委機關報北京日報日前刊發評論文章說，宮鬥劇如今大行其道，「確實起到豐富大眾文化娛樂生活的作用，但是對其產生的負面影響也不容忽視」。文章詳列5大「罪狀」。

文章認為，宮鬥劇文化傳播不斷升溫，第一個負面影響就是「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」，「許多人似乎都以能沾上點兒皇氣兒為榮」。

第二是「精心演繹宮鬥情節，惡化當下社交生態」，「與中國當前提倡的社會主義核心價值觀格格不入，南轅北轍，危害不淺」。

第三是「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」，「超過了對新中國開國元勛、英雄模範及優秀共產黨員的宣傳」。

第四是「宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德」，「不乏對宮中奢靡之風和錦衣玉食、聲色犬馬的展示，與我們現在所提倡的艱苦奮鬥，克勤克儉的優良傳統相差甚遠」。

第五個負面影響是「片面追逐商業利益，弱化正面精神引導」，「看不到多少具有積極意義的文化，節目的商業炒作是成功的，文化建設卻不盡如人意」。

文章最後更表示，希望相關影視文藝作品和媒體宣傳應把握好「量與度」，以與加強精神文明建設，弘揚社會主義核心價值觀相向而行。

隨後有中國大陸網民爆料，上週六（26日）起，如懿傳被全面叫停，中國大陸各家衛視台近期任何時段都不能再播放。

有媒體翻查衛視台節目表表示，雖然部分仍顯示有延禧攻略、如懿傳等劇，但實際上都已停播，其中東方衛視下午時段原定的如懿傳被其他節目代替；山東衛視在晚間播放的延禧攻略尚未播完就腰斬停播，改為播出時裝劇「歡樂頒」；浙江衛視的延禧攻略也被換成綜藝節目。

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