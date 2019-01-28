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廣西台青聯手陸企 防城港建東協文創園

2019-01-28 09:05聯合報 記者林宸誼╱即時報導

廣西台青林大為（左三）與台商參加迎春茶話會暨「築夢防城港」民營企業新春聯歡會。圖...
廣西台青林大為（左三）與台商參加迎春茶話會暨「築夢防城港」民營企業新春聯歡會。圖/林大為提供
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看好廣西北部灣經濟開發的重要性，廣西南寧台協副會長、廣西勝華集團執行長林大為表示，今年將與防城港市東泰文化產業發展有限公司合作，建設北部灣海洋書院·東協文創園，積極籌備海峽兩岸文創產業交流活動，也希望為台灣文創青年找尋一個新舞台。

廣西防城港市日前舉辦2019年迎春茶話會暨「築夢防城港」民營企業新春聯歡會，邀請廣西防城港台商一起參與，包括防城港台企薈金地產、防城勝華投資策劃有限公司、防城港桂台融和科技產業有限公司等台商企業與港澳台僑各界人士參加。

林大為指出，廣西位於粵港澳大灣區和東協市場旁的連結樞紐地區，他看好廣西未來十年的爆發力，積極發展南寧與防城港市場，勝華集團2018在防城港成功舉辦「創享匯」之台北美好生活的100種方式分享活動，特別邀請台灣文創考察團開展開美學講座，也邀請海峽兩岸公共事務協會文創部部長「未來式」共同創辦人王俊評，從不同角度分享敘述台北生活無處不在的文創藝術。

生產芝麻油系列產品的台企、廣西防城港富味鄉油脂食品副總經理梁金柱表示，台灣富味鄉集團之所以選擇到防城港設立廠區，主要是看中了廣西第一大港的區位優勢，由於該公司80%的原材料來自非洲，在這裡設廠，不但可以降低生產成本，還能便捷地開拓大陸市場及東協等海外市場。

梁金柱建議，台商可以到廣西來考察，感受近年來大陸地區的飛速發展與變化，再尋求合適的產業發展。

大陸國台辦、國家發改委、商務部，於2017年9月共同批准廣西成立海峽兩岸產業合作區，這是大陸批復地方成立的第一個海峽兩岸產業合作區，按照「一區三園」進行布局，其中就包括防城港產業園。

防城港擁有五個大陸國家一類口岸，其中東興口岸是國家陸路邊境第一大口岸，2018年經東興口岸出入境突破1000萬人次，位居大陸邊境陸路口岸首位。

2018年，防城港共接待全國台企聯、東莞台協、上海台協、深圳台協及台灣華新麗華公司、台灣玻璃工業公司等台協會及台資企業，前來考察洽談的重要台商300多人次，簽訂投資合作協議項目13個，意向總投資約人民幣161.7億元，涉及農林牧魚、先進制造、商貿（冷鏈）物流、現代服務業、文創產業等多領域。2018年全市新增台資企業13家，新增合約金額6398萬美元；現存台資企業達31家，逐漸創歷史最高數量。

文創產業台商考察
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