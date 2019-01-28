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領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海將領先全大陸於今年實施垃圾強制分類。上海市長應勇27日在作《政府工作報告》時表示，今年上海將全面開展生活垃圾全程分類。《上海市生活垃圾管理條例（草案）》也已正式提交立法，未來上海市民若不按標準進行垃圾分類，將會被收運單位拒收。

上海市第15屆人民代表大會第二次會議27日上午開幕，應勇於會中作政府工作報告時表示，今年上海將全面開展生活垃圾全程分類，深入推進垃圾收運和再生資源回收「兩網融合」，開工12個、建成十個垃圾資源化利用設施，加快形成全社會參與垃圾綜合治理的良好局面。

大陸「再生資源回收」與「生活垃圾回收」原分屬兩套系統並行運作，「兩網融合」即是將兩體系從源頭投放、收運、末端處置進行整合，方便民眾進行分類投放，並達到資源利用效率最大化。

上海解放日報指出，去年上海全市每日生活垃圾清運量接近2.6萬噸，年均生活垃圾產生量超過900萬噸，給資源環境和經濟社會可持續發展帶來很大壓力。自2000年成為大陸首批生活垃圾分類收集試點城市以來，上海就積極為全面建立生活垃圾強制分類制度推動多項基礎性工作。

去年底在台北舉行的雙城論壇主題即為「循環經濟」，當時上海市常務副市長周波率團前來參加時，與台北市政府交流的其中一項重點議題也是垃圾分類回收。

研議多時的《上海市生活垃圾管理條例（草案）》已提交本屆上海人大會議進行審議和表決，可望在今年正式生效實施。上海市人大常委會副主任肖貴玉昨天針對這項條例進行說明時表示，「制定條例是提升城市管理水準和文明水準，建設卓越的全球城市的需要。」

該條例一旦完成立法並實施，代表上海將成為中國大陸第一個率先建立生活垃圾強制分類制度的城市。該條例其中一項原則是「不分類、不收運；不分類、不處置」。也就是，未來上海市民若不按標準進行垃圾分類，將會遭收運單位拒收。

上海市生活垃圾目前實行「四分類」標準：有害垃圾、可回收物、濕垃圾、乾垃圾。有害垃圾指廢電池、廢燈管、廢藥品、廢油漆及其容器等，對人體健康或自然環境會造成直接或潛在危害的生活廢棄物；可回收物指廢紙張、廢塑膠、廢玻璃製品、廢金屬、廢衣物等可回收和可循環利用的生活廢棄物。

濕垃圾即易腐垃圾，是指廚餘、花卉綠植、中藥藥渣等易腐的生物質生活廢棄物；乾垃圾即上述除外的其它垃圾。

上海將領先全大陸於今年實施垃圾強制分類。圖為上海一處社區的垃圾分類場所。特派記者...
上海將領先全大陸於今年實施垃圾強制分類。圖為上海一處社區的垃圾分類場所。特派記者林則宏／攝影
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上海將領先全大陸於今年實施垃圾強制分類。圖為上海一處社區的垃圾分類場所。特派記者...
上海將領先全大陸於今年實施垃圾強制分類。圖為上海一處社區的垃圾分類場所。特派記者林則宏／攝影
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上海垃圾分類廢棄物
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