「啥是佩奇」火了 漂一代哭了

2019-01-28 00:21 世界日報 中國新聞周刊／閆肖鋒報導



“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境 分享 facebook

「啥是佩奇」這部預告片火了。看過的人，大喊「走心了」、「看哭，想回家」，視頻反映了這樣一個事實：在這幾十年裡，數以億計的進城生活的人裡面，非常多的人都有家裡的老人在小城鎮和農村等著他們回家。所以這部短片，在春節將至時，更打動人心。

走心了 看哭想回家

「啥是佩奇」這部不足六分鐘的視頻，講述了一個充滿溫情的春節故事。片中，農村爺爺希望滿足孫輩的新春願望，並開啟了「佩奇」的身分探索之旅。

此片投放於春節前夕，可以說很是應景，話題熱度飆升。而短片裡的一句「她爹是豬，她娘是豬，兒子還是豬，一窩豬」，迅速地將來自英國的小豬中國化，也應和了豬年的熱點。

雖然這是電影「小豬佩奇過大年」發布的定製短片，又有中國移動廣告植入，但絲毫不妨礙網友們好評如潮。「走心了」、「看哭，想回家」等評論層出不窮。這印證了一個基本道理：家庭親情是春節最大賣點，也是每一個中國人的最終歸宿。

「夾心人」 游離城鄉間

視頻能夠引起那麼多人的共鳴，卻反映了這樣一個事實：在這幾十年裡，數以億計的進城生活的人裡面，非常多的人都有家裡的老人在小城鎮和農村等著他們回家。於是才有了千軍萬馬齊奔家鄉的「春運」出現。

人們不禁要問，為什麼不能「反向春運」呢？春節不一定都得回爸爸媽媽家過，可以把父母甚至爺爺奶奶接到城裡來過年呀！但有這種條件的人畢竟是少數。

現實看，刷屏的都是「漂一代」，他們怕過年不只是因為車票一票難求、紅包讓錢包空空，還有的是因為和老家的人沒有了共同話題。例如在父母那一輩人經常聯繫的親戚裡面，可能至少有一半他們已經連電話都沒有，甚至連名字都叫不出來了。這說明中國的微觀社會正在經歷一場根本性的變革。

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對於「漂一代」們，離家數年、數十年，幾代人之間的確也缺少共同的話題。但城市又容納不了他們，他們成了游離於城鄉之間「夾心人」。

在他們看來，大城市燈火輝煌，車水馬龍，物價昂貴，寸土寸金。他們在大城市沒有房產，但是有工作。他們在農村或小城鎮有房產，但是那裡沒有他們的工作。他們總是盼望著退休之後能夠回鄉養老，但是沒想到鄉村的人口和環境，已經越來越不像他們離開時的樣子了。例如現在的很多鄉村，主要是由老人和孩子組成。等老人離開，孩子也不會單獨待在那裡了。

城市化 身分被割裂

「漂一代」一旦出來就再也回不去了，而大城市無論房價還是戶籍都不接納他們，更遑論他們的父母、爺爺奶奶了。這實際上是城市化狀態下人們身分的割裂問題。

據統計，僅遊走於北上廣深一線城市的「漂一代」們就達6000萬人之眾，全中國更不下二、三億。解決他們的難題，就要解決許多相關的問題，包括如何接納他們的父母——不光給父母戶籍，還要解決老人有所養、有所樂等物質和精神問題，還有社保連網問題……一句話，這是城市化進程中的融入問題。

只有以上問題解決了，「城鄉夾心人」問題才能解決，「反向春運」才能成為現實，爺爺才願意進城過年，和小孫子一起看「小豬佩奇」。(中國新聞組整理)

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漂一代別哭… 反向春運是個好辦法

中國新聞組／綜合報導

中國天氣網報導，預估高達近30億人次的中國春運已啟動，今年「反向春運」大熱門，除夕前一周前往北京、上海、廣州、深圳等城市的機票預訂量年增逾40%。「反向春運」是指年輕人選擇將住在老家的父母和孩子接來自己工作的城市過年，春節後再返回老家，流行的原因與返鄉火車一票難求或回鄉機票太貴有關。這已成為不少80後、90後陪父母過年的新方式。

「反向春運」的熱門目的地是一線城市的北京、上海、廣州、深圳以及省會杭州、南京等大城市。這些城市常年居住來自各務工大省的勞動人口，每逢過年時，他們會從工作的一線和主要城市返回自己的家鄉。

飛往北上廣 機票變便宜

報導說，在除夕前一周，飛往哈爾濱、成都、西安、鄭州等勞工輸出大省目的地，多數時段航班已是全額票價，有的時段甚至只剩商務艙。但反向春運航線的機票價格堪稱「白菜價」，最低一折起，尤其是早上的航班折扣更大，比高鐵票價便宜且票源非常充足。

以1月30日為例，上海飛往廣西南寧最低價為1390元人民幣（約205美元），但反向南寧飛往上海僅為300元，差價約1000元；1月31日北京直飛重慶的機票價格為1600元，重慶飛往北京則為500元。

大城市過年 不再是空城

報導稱，「反向春運」除節省開支，還可以有更多時間陪伴家人，感受不一樣的春節。攜程集團機票事業部高級總監邵季紅說，在反向春運和旅遊過年帶動下，北京、上海、廣州等往年春節「空城」的人氣有很大程度回升，同時刺激大城市旅遊消費，餐飲、娛樂、購物將有望年增近100%。