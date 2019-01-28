親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「啥是佩奇」火了 漂一代哭了

2019-01-28 00:21世界日報 中國新聞周刊／閆肖鋒報導

“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境
“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境
分享

「啥是佩奇」這部預告片火了。看過的人，大喊「走心了」、「看哭，想回家」，視頻反映了這樣一個事實：在這幾十年裡，數以億計的進城生活的人裡面，非常多的人都有家裡的老人在小城鎮和農村等著他們回家。所以這部短片，在春節將至時，更打動人心。

走心了 看哭想回家

「啥是佩奇」這部不足六分鐘的視頻，講述了一個充滿溫情的春節故事。片中，農村爺爺希望滿足孫輩的新春願望，並開啟了「佩奇」的身分探索之旅。

此片投放於春節前夕，可以說很是應景，話題熱度飆升。而短片裡的一句「她爹是豬，她娘是豬，兒子還是豬，一窩豬」，迅速地將來自英國的小豬中國化，也應和了豬年的熱點。

雖然這是電影「小豬佩奇過大年」發布的定製短片，又有中國移動廣告植入，但絲毫不妨礙網友們好評如潮。「走心了」、「看哭，想回家」等評論層出不窮。這印證了一個基本道理：家庭親情是春節最大賣點，也是每一個中國人的最終歸宿。

「夾心人」 游離城鄉間

視頻能夠引起那麼多人的共鳴，卻反映了這樣一個事實：在這幾十年裡，數以億計的進城生活的人裡面，非常多的人都有家裡的老人在小城鎮和農村等著他們回家。於是才有了千軍萬馬齊奔家鄉的「春運」出現。

人們不禁要問，為什麼不能「反向春運」呢？春節不一定都得回爸爸媽媽家過，可以把父母甚至爺爺奶奶接到城裡來過年呀！但有這種條件的人畢竟是少數。

現實看，刷屏的都是「漂一代」，他們怕過年不只是因為車票一票難求、紅包讓錢包空空，還有的是因為和老家的人沒有了共同話題。例如在父母那一輩人經常聯繫的親戚裡面，可能至少有一半他們已經連電話都沒有，甚至連名字都叫不出來了。這說明中國的微觀社會正在經歷一場根本性的變革。

“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境 中央社
“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境 中央社
分享

對於「漂一代」們，離家數年、數十年，幾代人之間的確也缺少共同的話題。但城市又容納不了他們，他們成了游離於城鄉之間「夾心人」。

在他們看來，大城市燈火輝煌，車水馬龍，物價昂貴，寸土寸金。他們在大城市沒有房產，但是有工作。他們在農村或小城鎮有房產，但是那裡沒有他們的工作。他們總是盼望著退休之後能夠回鄉養老，但是沒想到鄉村的人口和環境，已經越來越不像他們離開時的樣子了。例如現在的很多鄉村，主要是由老人和孩子組成。等老人離開，孩子也不會單獨待在那裡了。

城市化 身分被割裂

「漂一代」一旦出來就再也回不去了，而大城市無論房價還是戶籍都不接納他們，更遑論他們的父母、爺爺奶奶了。這實際上是城市化狀態下人們身分的割裂問題。

據統計，僅遊走於北上廣深一線城市的「漂一代」們就達6000萬人之眾，全中國更不下二、三億。解決他們的難題，就要解決許多相關的問題，包括如何接納他們的父母——不光給父母戶籍，還要解決老人有所養、有所樂等物質和精神問題，還有社保連網問題……一句話，這是城市化進程中的融入問題。

只有以上問題解決了，「城鄉夾心人」問題才能解決，「反向春運」才能成為現實，爺爺才願意進城過年，和小孫子一起看「小豬佩奇」。(中國新聞組整理)

“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境 UCD匯入
“漂一代”們哭了《啥是佩奇》刷屏暴露城市融入困境 UCD匯入
分享

漂一代別哭… 反向春運是個好辦法

中國新聞組／綜合報導

中國天氣網報導，預估高達近30億人次的中國春運已啟動，今年「反向春運」大熱門，除夕前一周前往北京、上海、廣州、深圳等城市的機票預訂量年增逾40%。「反向春運」是指年輕人選擇將住在老家的父母和孩子接來自己工作的城市過年，春節後再返回老家，流行的原因與返鄉火車一票難求或回鄉機票太貴有關。這已成為不少80後、90後陪父母過年的新方式。

「反向春運」的熱門目的地是一線城市的北京、上海、廣州、深圳以及省會杭州、南京等大城市。這些城市常年居住來自各務工大省的勞動人口，每逢過年時，他們會從工作的一線和主要城市返回自己的家鄉。

飛往北上廣 機票變便宜

報導說，在除夕前一周，飛往哈爾濱、成都、西安、鄭州等勞工輸出大省目的地，多數時段航班已是全額票價，有的時段甚至只剩商務艙。但反向春運航線的機票價格堪稱「白菜價」，最低一折起，尤其是早上的航班折扣更大，比高鐵票價便宜且票源非常充足。

以1月30日為例，上海飛往廣西南寧最低價為1390元人民幣（約205美元），但反向南寧飛往上海僅為300元，差價約1000元；1月31日北京直飛重慶的機票價格為1600元，重慶飛往北京則為500元。

大城市過年 不再是空城

報導稱，「反向春運」除節省開支，還可以有更多時間陪伴家人，感受不一樣的春節。攜程集團機票事業部高級總監邵季紅說，在反向春運和旅遊過年帶動下，北京、上海、廣州等往年春節「空城」的人氣有很大程度回升，同時刺激大城市旅遊消費，餐飲、娛樂、購物將有望年增近100%。

春運春節機票
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54

廣西梧州 「鐵騎」帶狗返鄉

2019-01-28 00:26

海南拚旅遊 推瓊港澳遊艇自由行

2019-01-28 00:25

南京迎春 人人有「福」

2019-01-28 00:24

上海宋慶齡故居 重開放

2019-01-28 00:24

反水貨遊行／民主黨上水抗議 「淨心BB」復出挺同胞

2019-01-27 20:40

打擊水貨／關注組上水站外示威 要陸客勿再來港

2019-01-27 20:22

倫敦金騙案 85歲收藏家被騙26.3億

2019-01-27 19:22

影／渣男踹飛擋路女童 網怒：打斷他的腿

2019-01-27 17:41

過年搭車帶白菜被罰錢！網友：交警腦子有坑

2019-01-27 16:04

流落海外春秋青銅「晉公盤」追回 圓雕龜鳥可轉動

2019-01-27 14:57

前車之鑑 北京「天上人間」有償陪侍停業半年

2019-01-27 14:54

「白馬會所」牛郎收富婆大禮 傳當天就被她老公打斷腿

2019-01-27 14:54

活化油麻地果欄 9成支持原址保留

2019-01-27 14:52

眾志批國歌法不夠清晰 聶德權：不是強迫愛國

2019-01-27 14:51

內地客快閃 新田購物城人氣低迷

2019-01-27 14:50

政務司張建宗先找民主派溝通 不歡而散

2019-01-27 14:49

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕片段曝光 淒厲叫聲響遍天

2019-01-27 14:05

長沙灣潮州菜館遭三男掃場 店長：不會向惡勢力低頭

2019-01-27 13:55

名家觀點／中國改革開放40年 為何風險越來越多

2019-01-27 13:16

找人陪葬…佛山男隨機抱女童扔下商場3樓再跳樓

2019-01-27 13:01

「最敬業變臉」 女收費員委屈抹淚 秒微笑續服務

2019-01-27 12:59

百度已死？崔永元轟：認錢不認人性

2019-01-27 12:30

上海2019經濟成長目標：6%至6.5%

2019-01-27 11:46

上海男公關炫寵鬧大 白馬會所遭依法處理

2019-01-27 11:35

點火變「四塊冰」！百年鋼城 真實上演冰雪奇緣

2019-01-27 11:00

央視主持人涉性侵 將2度缺席春晚

2019-01-27 10:58

上海人均GDP突破2萬美元 加速追趕台灣

2019-01-27 10:44

2019台灣江蘇交流燈會常州登場 廣邀陸客參與台灣燈會

2019-01-27 00:52

「長得像鼓風機」爺爺做的佩佩豬影片爆紅 惹哭一堆人

2019-01-26 23:32

長春萬達廣場爆炸案偵破 嫌犯身患癌症殺人後自殺

2019-01-26 21:00

校園欺凌校方阻學生報警？ 教育局長：會派員親自到校了解

2019-01-26 19:53

港星級健身教練慶生後家中昏倒 同性丈夫伴送院

2019-01-26 18:30

網友太熱情？中媒：百度流量衝向Bing 才導致當機

2019-01-26 17:21

又一起虐童案？補習社六歲男童疑遇襲 警拘24歲男職員

2019-01-26 16:05

廚師涉兩姦印傭案 被告辯稱：女傭令我太興奮、任她擺佈

2019-01-26 16:05

長春萬達廣場連環爆炸案偵破 嫌犯自爆身亡

2019-01-26 15:01

影／男公關慶生 富婆送28萬現金、金杯、豪車

2019-01-26 13:57

宣傳共產思想 俊美馬克思 動畫裡談戀愛

2019-01-26 13:57
看更多

熱門文章

流落海外春秋青銅「晉公盤」追回 圓雕龜鳥可轉動

2019-01-27 14:57

微信年終獎金人均1,290萬？官方回應三個字

2019-01-27 10:44

找人陪葬…佛山男隨機抱女童扔下商場3樓再跳樓

2019-01-27 13:01

華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09

影／渣男踹飛擋路女童 網怒：打斷他的腿

2019-01-27 17:41

央視主持人涉性侵 將2度缺席春晚

2019-01-27 10:58

「白馬會所」牛郎收富婆大禮 傳當天就被她老公打斷腿

2019-01-27 14:54

上海人均GDP突破2萬美元 加速追趕台灣

2019-01-27 10:44

倫敦金騙案 85歲收藏家被騙26.3億

2019-01-27 19:22

過年搭車帶白菜被罰錢！網友：交警腦子有坑

2019-01-27 16:04

大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28

擬匯88億到香港 加拿大人涉案在澳門被捕

2019-01-27 12:29

陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立

2019-01-27 16:16

點火變「四塊冰」！百年鋼城 真實上演冰雪奇緣

2019-01-27 11:00

百度已死？崔永元轟：認錢不認人性

2019-01-27 12:30

屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55

上海男公關炫寵鬧大 白馬會所遭依法處理

2019-01-27 11:35

月薪新台幣9,226元列「中產階級」 大陸網友氣炸

2019-01-27 23:28

打擊水貨／關注組上水站外示威 要陸客勿再來港

2019-01-27 20:22

前車之鑑 北京「天上人間」有償陪侍停業半年

2019-01-27 14:54

百度發紅包87.6億元 春晚史上新高

2019-01-27 11:24

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕片段曝光 淒厲叫聲響遍天

2019-01-27 14:05

反水貨遊行／民主黨上水抗議 「淨心BB」復出挺同胞

2019-01-27 20:40

周強召開最高法院民主生活會 中紀委副書記列席

2019-01-27 19:15

高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00

領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54

佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16

名家觀點／中國改革開放40年 為何風險越來越多

2019-01-27 13:16

「最敬業變臉」 女收費員委屈抹淚 秒微笑續服務

2019-01-27 12:59

政治爭議加上生活壓力 香港年輕人紛紛尋求外移

2019-01-27 20:02

「金句主席」劉士餘掌證監會3年 掀監管風暴

2019-01-27 13:21

長沙灣潮州菜館遭三男掃場 店長：不會向惡勢力低頭

2019-01-27 13:55

內地客快閃 新田購物城人氣低迷

2019-01-27 14:50

北上資金今年來連四周增持

2019-01-27 15:17

坐上火山口… 易會滿掌證監會 股民：名字一看就會漲

2019-01-27 13:18

眾志批國歌法不夠清晰 聶德權：不是強迫愛國

2019-01-27 14:51

滬人均GDP 衝破2萬美元

2019-01-27 23:18

上海2019經濟成長目標：6%至6.5%

2019-01-27 11:46

政務司張建宗先找民主派溝通 不歡而散

2019-01-27 14:49

活化油麻地果欄 9成支持原址保留

2019-01-27 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top