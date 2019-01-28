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雲南「旅遊革命」 投訴降5成

2019-01-28 02:39聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

雲南省第十三屆人民代表大會第二次會議在昆明開幕。雲南省省長阮成發在政府工作報告中表示，過去一年，雲南旅遊市場秩序整治形成壓倒性態勢，接待海內外遊客人次和旅遊業總收入分別增長20％和22％。

中新社報導，雲南是旅遊大省，也是中國大陸發展旅遊最早的省份之一。該省幾乎具備了除海洋之外的所有旅遊資源，深受海內外遊客喜愛。但近年來，雲南旅遊市場問題叢生，備受外界關注。

2017年4月，雲南省推出22條旅遊市場整治措施，力圖通過全面取消定點購物、嚴打欺詐銷售、禁止不合理低價遊等措施，整治市場頑疾。旅遊市場綜合整治後，原來居高不下的旅遊投訴大幅下降。

數據顯示，2018年雲南共受理旅遊投訴780件，比上年同期下降53%；中國大陸某旅遊投訴平台上，雲南旅遊投訴量從2017年的第6位下降到2018年的第21位。

阮成發稱，2018年，雲南全面啟動「旅遊革命」，「一部手機遊雲南」成為智慧旅遊的標竿，旅遊市場秩序整治形成壓倒性態勢，接待海內外遊客人次和旅遊業總收入分別增長20％和22％。特色小鎮建設成效明顯。此前，2019年雲南省文化和旅遊工作會議曾發布，2018年，雲南共接待海內外遊客6.88億人次；實現旅遊業總收入8991億元人民幣

阮成發指出，2019年，雲南將全力打造世界一流「健康生活目的地品牌」，堅持重拳整治旅遊市場不放鬆，深化「旅遊革命」，建設20個全域旅遊示範區，建設32條精品自駕線，建成50個以上汽車營地。以全面提升「一部手機遊雲南」為主軸，加快線上線下高度融合，促進旅遊產業全面轉型升級。

此外，雲南將用3年時間對全省縣城進行改造升級，每年評選表彰「美麗縣城」。建設美麗縣城和特色小鎮，打造最美麗省份重要載體、全域旅遊重要目的地，形成縣域經濟發展重要支撐。

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