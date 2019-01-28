海南拚旅遊 推瓊港澳遊艇自由行

2019-01-28 00:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南省六屆人大二次會議27日在海口開幕，海南省長沈曉明在作「政府工作報告」時指出，海南今年將加快建設具有世界影響力的國際旅遊消費中心，實施瓊港澳遊艇自由行，探索境外遊艇航行水域負面清單制度。

沈曉明表示，今年海南將建立瓊港澳遊艇「定點停靠、就近聯檢」口岸管理模式，遊艇進出海南水域一次性辦理進出口岸手續，對境外遊艇開展臨時開放水域審批試點。

據中新社報導，2019年海南將落實更加開放便利的離島免稅購物、郵輪遊艇、醫療旅遊等政策。與此同時，要提升高端旅遊服務能力，發展環海南島、西沙郵輪航線，支持郵輪企業根據市場需求依法拓展東南亞等地區郵輪航線，豐富由海南郵輪港口始發的郵輪航線產品。

沈曉明表示，海南今年爭取凱蒂貓（Hello kitty）、探索極限、樂高等世界著名品牌遊樂園落地。在醫療旅遊方面，博鰲樂城國際醫療旅遊先行區爭取基本實現醫療技術、設備、藥品與國際先進水平「三同步」和醫療、教學、科研協同發展，打造國際知名的健康產業集聚區。

此外，海南還將加快旅遊設施和要素改造，建成規範、統一、多語種的公共場所標識標牌導向系統，健全旅遊服務標準、監管、誠信、投訴體系，提高從業人員文明素質和服務水平。

沈曉明說，2019年海南將建設環島旅遊公路，推動博鰲機場口岸正式開放，全省全年爭取新開通境外航線14條，入境遊客預計突破150萬人次。