大陸新熱詞 到底「盤」什麼？

2019-01-28 02:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019剛開始，什麼字最火？據微信公眾號「人民日報」說法，就是「盤」字。近期，「盤」字不經意間在大陸網路走紅，蔓延速度之快，讓不少網民跟不上節奏，很多人都在大陸搜尋引擎百度問「盤他/她/它」是何意？

中新社報導，「盤」字，本是文玩界術語，指文玩手串通過摩擦捏壓，讓其包漿變色顯得珠圓玉潤而更具價值。有網絡文章注意到，把文玩界「盤」藝術推到青年亞文化場域的，是一位「95後」姑娘。她在抖音視頻中說：「甭管他什麼東西，盤他。」此後，「盤」字，隨之走紅於大陸網路。

隨著「盤」字在網路流行，同時也一再被「再創造」，「盤」字被延伸出豐富的定義和內涵。中國青年報文章梳理說，盤，可以表示對人、事、物的喜愛。例如，「盤」你最喜愛的偶像，「盤」自家萌寵。

也有網友調侃稱，「盤」字可以唱盡華語樂壇的無數歌。如歌曲「需要人陪」可換為「需要人盤」。在代表滿滿愛意的語境裡，「盤」甚至比普通告白多了磅礴衝勁。盤，也表示決定去應對棘手難題。許多「90後」網友感慨，步入社會，在職場裡打拼，自己一點點被現實磨去棱角，簡言之就是—被生活「盤」了。

有評論稱，每一個新網路熱詞的誕生，都是網友們真實心理動態與情感需求的映射。就網友們為「盤」字賦予的內涵來看，「盤」較以往的「diss」、「喪」、「佛系」，表現出一種體現「積極面對」的改變趨勢。

不少有官方背景新媒體的報導中，也出現「盤」與「被盤」。對士兵體能訓練介紹時，微信公眾號「軍報記者」說，輪胎300斤，子彈50斤，兵哥哥的肌肉就是「盤」這些物件練出來的。描述檢察職業時，正義網說，內蒙古的檢察官們「盤」案卷、「盤」文件、「盤」高科技。

人民網文章分析稱，正像英語單詞「do」一樣，「盤」和不同對象的耦合會生發出豐富的涵義。在「盤」的過程中，每個人賦予詞彙自身情緒，又「腦補」出不同的行為狀態。「盤」字字義的模糊性和多義性，使它獲得了更廣泛的應用場景。