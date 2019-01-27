反水貨遊行／民主黨上水抗議 「淨心BB」復出挺同胞

2019-01-27 20:40 香港01 記者翟睿敏／報導



民主黨今日於上水舉行遊行反水貨抗議。 香港01記者／張浩維攝影 分享 facebook 愛港行動走近民主黨隊伍，並高叫「香港是共產黨的地方」。 香港01記者／張浩維攝影 分享 facebook

為抗議水貨活動，民主黨今日（27日）於上水舉行遊行。人稱「淨心BB」的愛港行動召集人陳淨心，再次復出與民主黨抗衡，走在隊頭歡迎內地同胞來港辦年貨。雙方有言語衝突，但在警方的阻隔下未有肢體接觸。

途中，林卓廷點名批評商店「優品360」只著重經濟收益，縱容旅客霸佔行人路。他又建議政府應實施「一年8行」，限制旅客來港次數，以免中港矛盾繼續惡化。

是次「反水貨遊行」稱以文明及和平的方式抗議水貨活動，共200多名參加者於下午2時起，由上水新康街及新功街交界出發，圍繞石湖墟遊行一圈。

愛港行動一行10多人亦於上址集結，以擴音喇叭高呼「支持內地同胞來港辦年貨」，試圖掩蓋民主黨立法會議員林卓延的聲線，又向其喝倒彩。愛港行動領先於民主黨前方開步，沿路向內地旅客派發國旗，表示要「一齊行、血濃於水、港澳同胞一家親」。沿途藥房及化妝品店內的旅客，獲店員安排躲進店內迴避，店員亦立刻將聚於門外行人路的行李箱收進店內。

點名批優品360 林卓廷建議「一年8行」

途中，民主黨隊伍於售賣食品及日常用品的商店「優品360」前停下，林卓廷點名批評該店只為賺取盈利，縱容旅客於店外執拾行李，霸佔整條行人路，令居民迫於在馬路上行走，險象環生，叫大家「認住佢（記住他）」。期間有參與者試圖走近民主黨隊伍，並高叫「香港是共產黨的地方」，惟立刻被警方阻擋，並隔開兩隊示威者的距離。林卓廷則未有對反對聲音回應，只多次強調參加者要保持文明，對於有人挑釁要保持克制，他稱會交由警方處理。

遊行回到起步點後宣布結束，參加者和平散去。林卓廷表示，水貨問題在過去數年越趨嚴重，即使多次於北區區議會及立法會向政府反映，政府仍然對問題視若無睹，因此要與居民走上街頭抗議政府無能。林卓廷建議，因統計指出內地旅客每年來港、最多只達7至8次，故應實施「一年8行」，限制旅客來港次數，減少對居民造成的滋擾。他又強調，一個城市的旅客承載力必然有限，政府須落實限制，以免中港矛盾繼續惡化。

淨心BB再復出 預言會再有行動

陳淨心則承認，行動未有向警方申請，因知道不超過法定人數的行動，不構成非法集结罪，強調參與是次行動的成員只有6名，其餘均為自發加入的市民。她又斥責民主黨對內地人不公平，因港人能隨時到內地消費，內地同胞卻未能得到同樣待遇。陳淨心強調，旅遊業對於香港而言十分重要，實施「一年8行」對經濟會帶來重大影響。她批評，林卓廷貴為立法會議員，理應與政府於議會中商討對策，而非走上街頭掀起民族仇恨，更反問「如果唔係選黎做咩（如果沒做到選你做什麼）」。

在「淨心BB」發言期間，其支持者在後方播放國歌， 被她大罵「唔好播啦我講緊野啊（不要播啦我在講話）」，其後又邀請傳媒與她交換卡片，預言將來會繼續有所行動。

文章授權轉載自《香港01》