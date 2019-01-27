打擊水貨／關注組上水站外示威 要陸客勿再來港

2019-01-27 20:22 香港01 記者翟睿敏／報導



北區水貨客關注組發言人梁金成指，過去數年的農曆新年前，上水均「塞爆」水貨客，對居民造成嚴重困擾。 香港01記者張浩維／攝影 分享 facebook

北區水貨客關注組今日（27日）於上水港鐵站外的行人天橋示威，抗議內地旅客到香港購買水貨，將上水視為超級市場。參與者以普通話對途經的陸客叫罵「不要再來香港買東西」，要求中國政府改善食安及關稅問題，要大陸旅客返國內購物。

關注組於下午4時起，於連接上水港鐵站A出口及上水廣場的行人天橋上集結，稱要送走水貨客及呼籲他們勿再來港。他們一行若10人不斷高呼「港鐵變貨運，居民火都滾」等口號，又向途經的旅客叫罵「今日嚟咗以後唔好再嚟（今天來以後別再來）」等。

北區水貨客關注組發言人梁金成指，過去數年的農曆新年前，上水均「塞爆」水貨客，對居民造成嚴重困擾。梁金成批評，港鐵雖規定乘客不准攜帶超過23公斤的行李，惟大批水貨客使用的A出口，未有設置電子地磅，未能監管有關問題。梁金成指，曾就有關問題與港鐵溝通，獲回覆指相信職員能憑肉眼判斷，質疑職員是否「異能人士」，「可以拍到《異能仨》續集」。

化妝品店、找換店數量持續上升 籲檢討一周一行

關注組同時公布今年1月「石湖墟走私店數量報告」，發現短短半年之間，化妝品店數量由110間增至131間，找換店由38間增至42間，並未因中美貿易戰，或元朗新田購物城開幕減少，批評上水仍然是「代購樂園」。梁金成又提到，內地雖已於今年1月1日實施《電子商務法》，對代購商品徵收稅項，但暫時未有發現從事跨境購物的人數有所減少，會於半年後再進行統計。另外今年4月，是「一簽多行」改為「一周一行」後的2周年，關注組希望兩地政府能提供數據，包括持有通行證的人數、每日使用通行證來港的內地旅客數量等，作出相應檢討，「結束上水無窮無盡的痛苦」。

文章授權轉載自《香港01》