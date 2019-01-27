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倫敦金騙案 85歲收藏家被騙26.3億

2019-01-27 19:22世界日報 香港新聞組／香港27日電

85歲私人收藏家葛師科損失約26.3億台幣。 世界日報記者林青錦／攝影
85歲私人收藏家葛師科損失約26.3億台幣。 世界日報記者林青錦／攝影
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警方日前破獲香港最大宗倫敦金騙案，案中單一金額損失最大達5.8億元（約26.3億台幣）的苦主，原來是以收藏宋元明清青花瓷器為主的85歲私人收藏家葛師科。據悉，葛師科在2016年接獲「Cold Call」電話墜入騙局，到去年10月向兒子訴苦投資失利時才驚覺被騙及報警。

蘋果日報報導，葛師科曾歷任香港收藏家協會「敏求精舍」會長、香港藝術館名譽顧問及故宮古陶瓷研究中心客席研究員，近年較少公開露面。港府2017年與內地簽訂合作備忘錄在西九文化區建故宮文化博物館時，葛師科以支持興建香港故宮文化博物館大聯盟成員身分出席記招及發言。

據報導，葛師科曾透露，收藏青花瓷器的興趣源自其父葛士翹，1982年他由家鄉四川成都抵港時已年近50歲，發現父親家中有許多元明清朝代的青花瓷器等藏品，大部份由1950年代開始收藏。

在五兄弟姊妹中排行最大的葛師科，興起為父親舉辦展覽念頭，開始惡補瓷器知識，用了五年時間精研，由一竅不通發展至越來越喜愛，最終編輯成書，甚至安排藏品在上海博物館及香港公開展出。報導說，他強調多年來只買入不賣出，遵守父輩以來只收藏不炒賣的作風。

報導指出，葛師科將淺水灣豪宅命名為「天民樓」藏館，珍藏古瓷器達800件，其中一件「明成化青花表裏纏枝花卉紋宮碗」現時估值逾億港元，被外界譽為世界私人收藏量最大的元青花瓷藏館。

香港電台報導，葛師科在2016年收到隨機促銷電話後，應邀與經紀會面，對方向葛師科噓寒問暖，又聲稱有豐富投資經驗。葛師科及後簽下多份文件，授權經紀操控投資帳戶。葛師科獲利數十萬至百多萬港元，但其後不斷虧損，在心急想追回本金情況下，聽從對方建議，增加投資數百萬至1億港元不等，最終累計損失5.8億元。

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