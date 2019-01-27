流落海外春秋青銅「晉公盤」追回 圓雕龜鳥可轉動

2019-01-27 14:57 世界日報 中國新聞組╱北京27日電



山西省公安廳26日對外公布，山西警方多方追緝，終於從境外某國成功追回幾年前被盜墓犯罪集團盜掘販賣的春秋時期晉國青銅重器、國家一級文物「晉公盤」。

新華社報導，據專案組民警介紹，「晉公盤」被盜流失後，曾輾轉被轉手到多個省市並流落海外多國。山西省公安廳組織強有力追繳小組，經境內境外縝密偵查，終於查清文物流失的路線和最終目的地，查明盜販鏈條上的相關人員。歷經幾個月不懈努力，警方終於從境外某國將「晉公盤」成功追繳回國。

據有關考古及文物學家介紹，「晉公盤」是2600多年前晉文公特製的青銅禮器，口徑40厘米，總重7000餘克。「晉公盤」淺腹平底，內底中央飾有一對精美浮雕龍盤繞成圓形。雙龍中央，有一隻立體水鳥。雙龍之外，還有四隻立體水鳥和四隻浮雕金龜。再向外延，又有三隻圓雕跳躍青蛙和三條游魚。最外圈，則有四隻蹲姿青蛙、七隻浮雕游泳青蛙和四隻圓雕爬行烏龜。值得一提的是，這些圓雕動物，都能在裝置原處作360度轉動，鳥嘴也可以啟閉，烏龜頭也可以伸縮。整個器物，雄渾多姿，呈現了我國春秋時期青銅器的最高工藝水平。

據報導，更為珍貴的是，在「晉公盤」內壁，還發現珍貴銘文七處，每處三行，共183字。這些銘文，清晰呈現「春秋五霸」晉文公時期的晉國盛世氣象，傳遞極為珍貴的歷史信息。

「晉公盤」的成功追回，只是山西公安機關堅決嚴厲打擊文物犯罪的一個縮影。2018年，山西省公安廳在掃黑除惡專項鬥爭中，結合山西特點，組織全省公安機關同時開展打擊文物犯罪的三年專項行動。