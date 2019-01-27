「白馬會所」牛郎收富婆大禮 傳當天就被她老公打斷腿

2019-01-27 14:54 世界日報 中國新聞組／北京27日電



北京娛樂會所「天上人間」因涉黃醜聞，一度鬧得沸沸揚揚。如今，上海也爆出類似事件。「白馬會所」日前被爆料有富婆為男公關送上豪車加28萬慶生，還一次補齊1到28歲的生日禮物。新聞曝光後，網傳該會所存在有償陪侍，「昨天已經被抓掉了」，現已停止營業。還有消息傳出，該富婆的丈夫發現自己被戴「綠帽」，將這名男公關的腿打斷。

北京頭條報導，白馬會所的工作人員25日發布的一組堆積如山的奢華禮物組圖，意外登上微博熱搜榜。「昨晚上海白馬會所……過生日，28歲。金主送了28份禮物，說把以前的都補齊……有一個純金的杯子……27歲的禮物，送的是一輛奧迪……」短短一條微博，刺激成千上萬網友的神經。

26日，這條微博和圖片帶來的熱度仍未消退，經查證，當地警方稱白馬會所已經被處理，其所在的大廈也稱會所已停止營業。網友調侃稱，「事件至今，送禮的金主和會所老闆，都該因為這位過生日太過瑟的員工而倒楣了」。

富婆送大禮的消息曝光後，網友議論紛紛，甚至衝上微博熱門關鍵字，微博上甚至開始瘋傳一段約10秒的「鴨王被打斷腿」影片。有網友爆料指，富婆丈夫得知消息後，才發現富婆竟使用自己給對方的附屬卡討男公關歡心，一時間怒不可遏，直接到白馬會所找「鴨王」算帳。不過，也有不少網友認為，富婆老公打斷鴨王腿似乎是假。

隨著微博熱搜榜單和朋友圈裡的不斷刷屏，標榜低調奢華的白馬會所也開始被眾人不斷起底，員工全是男生，只服務女性顧客。據白馬會所的官方網站介紹，白馬會所是私人女性會所，位於上海市最繁華地段。會所內的每一間包廂都有不同的裝修風格，另外，會所內設19餘間頂級VIP包廂。

小費千元起跳上不封頂

白馬會所官微還曾在去年發布過一則招聘啟事，稱因隊伍拓展，急聘大量商務男模，要求身高在180cm以上，「形象必須要帥，穿著時尚、前衛」，而工作內容則是「單純陪女客人聊天喝酒（純商務），不帶半點違法活動，穿著時尚有品位（味）」，每一班日薪1000至1萬元不等，小費最低1000元起，『上不封頂』，每日結算。」

自稱是白馬會員前員工的小白表示，網傳的過生日事件是真的，而且，對於會所內的陪侍來說，這個生日禮物根本不算什麼，比這次禮物高檔的還有很多，「我們見的太多了，只是這次被爆了出來，大家才覺得不可思議。」

據小白介紹，白馬會所裡所有的工作人員都是男性，連前台都是男生，目的是為了給女性客人提供服務。會所裡的消費水平很高，與網傳的「十幾萬只能開個台，頭牌陪侍要有房有車，資產2000萬以上」差不多。

小白透露，白馬會所是大型娛樂集團「諾亞方舟」旗下的其中一個品牌，不只在上海，在全中國多個城市都有分店，只是上海的白馬會比較有名氣。

據小白透露，白馬會所是之前的名字，現在在經過升級改造後，白馬會所已經正式更名為完美空間。而上海當地人也表示，完美空間確為之前的老白馬會所，但是本地人更願意稱之為白馬會所。