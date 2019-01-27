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活化油麻地果欄 9成支持原址保留

2019-01-27 14:52世界日報 香港新聞組／香港27日電

特首林鄭月娥去年提出希望保育及活化過百年歷史的油麻地果欄，調研結果顯示，近九成人均支持原址保留果欄。居民及業界一致贊同將渡船街天橋底和巧翔街內部分空地，長期作為物流中轉及凍倉之用。在活化原址後，添加跟水果行業相關項目，及反對增加私人住宅單位及與行業無關的商場。

香港01報導，油尖旺區議會轄下「關注油麻地果欄工作小組」，委託樹仁大學企業及社會發展研究中心進行活化及保育方案研究。中心在去年曾舉行個別訪談、聚焦小組、公眾諮詢會及發問卷，其中，向居民及業界收集的592份問卷顯示，接近九成人均支持原址保留果欄，只有約一至兩成人傾向支持把果欄遷至其他地方。

研究提出6個具體保育及活化方案，居民及業界一致最贊同將渡船街天橋底的空地和巧翔街內部分空地，長期作為物流中轉及凍倉之用。而在果欄原址建地下城，再遷移原有運作，雙方支持度亦是最低。

其餘方案，如在果欄旁邊的石龍街，即現時貨車停泊位置，建新型大樓，也得到不少居民及業界支持。業界則較多贊同原有址不作任何改變，只是現時運作區上增設天幕或天頂。

研究亦反映，業界及居民在保留及活化果欄後的管理和設施要求上有共識。

居民及業界均傾向在活化原址上，添加跟水果行業相關項目，如水果零售市集及水果批發展銷中心，或公眾停車場等社區設施。雙方均反對在保育活化後，增加私人住宅單位及與行業無關的商場。大部分受訪者也主張由政府、區議會代表、居民代表、果欄商販及專業人士組成的管理委員會，負責管理活化後的果欄。

其中居住在油麻地19年的譚先生批評，果欄上落貨的貨車影響附近一帶的交通，認為果欄應搬遷至其他地方。駿發花園業委會主席方先生則指出，果欄現時有不少商店同時租置附近一帶店位作為貨倉，即使果欄搬遷，深夜上落貨的噪音滋擾問題仍難以解決。

業界代表、九龍果菜同業商會副理事長盧志榮則希望，政府確定推動果欄活化及保育工作後，應成立包含民政事務處、區議會、居民及業界代表的工作小組，確保方案不偏離民意。

油麻地果欄

建於1913年，在2009年被列為二級歷史建築。果欄是香港水果貿易及批發市場的重要運作場所，目前共有200多家欄商及約4萬8千名從業員，全港近8成新鮮水果亦由果欄批發出售。

香港歷史建築
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