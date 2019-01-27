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眾志批國歌法不夠清晰 聶德權：不是強迫愛國

2019-01-27 14:51世界日報 香港新聞組／香港27日電

港政制及內地事務局局長聶德權。 香港中國通訊社
港政制及內地事務局局長聶德權。 香港中國通訊社
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政制及內地事務局局長聶德權昨繼續推銷《國歌法》，稱草案只是針對公開故意侮辱國歌的行為，不會造成「躺著都中槍」。香港眾志主席林朗彥反駁，由於草案不夠清晰，最終可能連作出抗議行為都違法，變相限制市民的抗議自由。

香港蘋果日報報導，香港眾志在草案首讀當日在政府總部公民廣場懸掛「不歌頌的自由」標語，抗議港府訂立《國歌法》。聶德權回應稱，「我不是強迫你去愛國呀，我又不是強迫你一定要去歌頌」，「我只不過是說在一個奏唱國歌的場合裡、一個莊嚴的場合裡，我們需要表現出相關的尊重」。

然而被問到若批評國歌內容過時會否招致刑罰時，聶又推說難以一概而論，要視乎個別情況而定。

林朗彥卻認為，有球迷在球場內噓國歌可說是訂立《國歌法》的導火線，而這件事本身就牽涉不少人，因此今次立法影響的並非一小撮人。再者《國歌法》草案不及《國旗法》般清晰，因而他反問抗議國歌是否算侮辱國歌，又擔心《國歌法》會成為另一種規管抗議行為的法例。

公民黨亦透過社交網站反駁聶德權在電台節目上稱，隨着法庭累積個案，有關《國歌法》的原則和界線將會越見清晰，「為什麼不可以一開始就講清講楚，令大家都安心？」

香港01報導，聶德權日前表示，《國歌法》的精神是提倡市民尊重國歌，而非懲罰市民為目的。他又強調言論自由是香港的核心價值，並受《基本法》保障，但指出言論自由有限制，不應透過侮辱國歌的方式去表達觀點。

如有學生因頑皮而在學校作出侮辱國歌的行為，會交由校方處理。

國歌香港國旗
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