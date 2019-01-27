內地客快閃 新田購物城人氣低迷

2019-01-27 14:50 世界日報 香港新聞組／香港27日電



內地旅行團擠爆土瓜灣及紅磡區等地區，對當地居民構成影響。因此，多間旅行社為分流旅客，26日起安排旅行團到新田購物城午膳。但安排旅客停留時間不夠，導致業績未有明顯成長，首天更是只有一團旅客在美食街用餐後就離開，並沒有到其他商鋪參觀。

香港01報導，於早上11時多，新田購物城內有約六間餐廳營業，現場有近30名旅客午膳，當中不少人吃便當，飯菜均以即棄膠盒盛載。根據現場旅客所指，旅行團會先派發飯券，再憑券到餐廳選擇指定的飯餐。如想選擇飯餐以外的食物，則須額外付費。

來自廣州的吳小姐正在進食日式牛肉飯，並吃得甚為急促。她解釋稱，旅行團僅安排45分鐘的停留時間，惟候餐時間已占逾20分鐘，連吃飯時間都不足夠，根本難以遊覽購物城。首次來港的她坦言感到失望，「跟想像中的不太一樣。」

同樣來自廣州的周氏夫婦則選擇了韓國菜，周太太同樣稱食物選擇較少，未能如願食到香港地道小食。廣州旅客朱先生稱，旅行團一直聲稱會於市區內食「圍餐」，惟於今早才獲通知更改行程，將到購物城內午膳。

報導指出，於購物城內開設餐廳的阿亨稱，於一個月前接獲通知，要求他們提供團餐；惟於25日下午才獲悉會於26日起接待旅行團，「連買菜都不夠時間。」他稱以往周六全日營業額約500元，而今日只有一團到訪，營業額約300元，已超過以往的一半。

不過，有零售店鋪則稱未有受惠於新安排，於連鎖服裝店鋪工作的陳先生稱，從新聞中獲悉26日有旅行團到訪，但他並未見有任何旅客經過。他認為安排旅行團到訪為好事，但須考慮加長逗留時間。