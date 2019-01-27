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政務司張建宗先找民主派溝通 不歡而散

2019-01-27 14:49世界日報 香港新聞組／香港27日電

政府下月起將收緊長者申領綜援門檻，由60歲上調至65歲，民主派議員日前與政務司司長張建宗及勞福局局長羅致光會面商討折衷方案，雙方不歡而散。政務司司長張建宗稱自力更生計畫目的是鼓勵就業，鼓勵長者站起來，切勿將焦點放在扣200元上。

香港蘋果日報報導，六名民主派議員日前曾就長者綜援一事與張建宗、勞福局局長羅致光等會面，當面向張建宗等要求取消收緊長者綜援，然而當局企硬拒絕，並指民主派的建議「不可以（接受）」，僅答應將自力更生綜合就業援助計畫內容的字眼「改得沒有這樣offensive（令人反感）」，結果令會面不歡而散，民主派提早離場抗議。

香港01報導，張建宗26日出席活動時表示，申請綜援的長者如不參與自力更生綜合就業援助計畫，將會被扣減200元的做法並非迫他們就業，希望外界不要模糊焦點，重申計畫的原意是以人性化的方式協助長者踏出第一步、裝備自己，是「鼓勵長者站起來」。

為鼓勵長者就業，政府將長者申領綜援門檻上調至65歲。最新計畫下，60至64歲申請綜援的長者可自行選擇參加「自力更生綜合就業援助計畫」（IEAPS），不參與者將會被扣減200元，若半年內連續三次沒有與社工會面，亦會被扣200元。

報導指出，社福界批評做法等同「懲罰」長者。政務司司長張建宗回應指，計畫的原意是鼓勵有工作能力的受助人踏出第一步、裝備自己，並非「迫」長者就業，長者若選擇不接受，應該結予理由。

張建宗指出，現時有約七成60至64歲的長者屬傷殘人士，當中只有約三成是健全人士，故參與者數目並非很多。

香港社工
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