名家觀點／中國改革開放40年 為何風險越來越多

2019-01-27 13:16 世界日報 文／李直



省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班21日舉行了開班式。在此之前，坊間紛傳20日之後幾天將召開19屆四中全會的消息。每年1月，是中國省市一級地方的「兩會」季。今年1月初，地方「兩會」被告知其會期要避開1月20日下午至25日上午這個時段。這個緊急下發的通知，讓許多地方的「兩會」議程亂了套。人們猜測，除非召開四中全會，否則，其他事情不致讓那麼多地方「兩會」改變會期。

所以，當這個省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班開班，人們也自然明白了所謂「重大風險」有多麼重大，防範和化解有多麼緊急。習近平在去年12月18日舉行的紀念改革開放40周年大會上的講話中，曾提出「未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪」的說法。此一「難以想像的驚濤駭浪」之說，震驚許多人。按照一般理解，改革開放40年後，中國的前路應該越走越寬，越走越平坦，越走越順利；哪有改革開放40年後，前路反而越走越窄，越走越坎坷，越走越阻塞的道理？如果為後者，中國的改革開放還有什麼意義？

但是，中央召開省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班，卻也並非無事生非，自我恐嚇。這正如習近平在開班儀式上的講話所承認，中國現在面臨著「政治、意識形態、經濟、科技、社會、外部環境、黨的建設等領域重大風險」，以及「波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的周邊環境」。這等形容描述之辭，如果出自普通人之口，難免有看衰和唱衰中國之嫌。正因如此，仍然需要以政績表明自己領導能力的習近平，一口氣說出這麼多幾乎囊括了所有領域的「重大風險」，想必風險已經迫在眉睫，政績之慮已在其次。

政績之慮退居其次，是因為底線思維躍居首位。以底線思維去防範和化解諸多重大風險，去應對「難以想像的驚濤駭浪」，這說明中央領導層已經做好了最壞的打算。否則，一個研討班又有何必要如此匆忙地召開呢。