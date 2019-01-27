百度已死？崔永元轟：認錢不認人性

2019-01-27 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸網路流傳《搜索引擎百度已死》文章，指責百度搜索首頁的結果逾半會引入百度自家產品。舉發范冰冰逃稅的央視前主持人崔永元，日前在微博發文直斥「百度沒操守，認錢不認人性」，浪費使用百度網友的寶貴時間。

澳門日報報導，崔永元發文稱，他上網就用百度，查看自己關心的事兒。百度和Google一樣，只是一個搜索引擎。它沒有態度、沒有性格、沒有人性。只是大數據支持的條件反射。但不幸的是，百度是人搭建的，有人的地方就有是非，有人的地方就有欺詐與誠信，有人的地方就有樸實與奸滑，這些正是百度的漏洞，校正漏洞的補丁在利益面前不堪一擊。

崔永元續指，最壞的還有兩件事：一、浪費使用百度網友的寶貴時間，在你想看的和它讓你想看這件事上，動足歪腦筋，在美好的日子裡添堵；二、清白的名聲被百度搜髒。通常自己的名字輸入進去，誇獎的說法無影無蹤，謠言比比皆是。

文章貼出崔永元、范冰冰以及李彥宏的百度搜索結果，崔和范多為負面內容，而百度CEO李彥宏的搜索結果則一片讚譽。搜索「莆田系」（百度醫療廣告不實致死案）、則多為辯護文章，過濾負面內容。

崔永元質疑，「一個人要多傻才能相信這是機器幹的？一個機器要多爛才能這麼壞？一個公司多沒操守才能為這種行為辯護？一個總裁要多沒良心才會指揮一群正在身心成長的年輕人認錢不認人性？」