找人陪葬…佛山男隨機抱女童扔下商場3樓再跳樓

2019-01-27 13:01 世界日報 中國新聞組／北京27日電



來源：YouTube

多名網友26日發布視頻稱，廣東佛山市南海區一商場內當天發生兩起墜樓事件，一名女孩與一中年男子先後墜落。

鳳凰網報導，經初步調查，36歲的嫌疑人李姓男子自稱因經濟壓力大產生輕生念頭，獨自到該商場徘徊。見一名小女孩從衛生間出來，遂抱起小女孩致其從三樓墜落到F1層，隨後自己也跳下樓去。兩人無生命危險。目前，該男子涉嫌故意殺人已被警方刑拘。

另據北京青年報報導，事故發生在佛山市南海區桂瀾路鵬瑞利季華廣場。一名現場目擊者表示，26日上午11時左右，她正在一樓逛街，「突然看到很多顧客圍到圍欄邊，所以我也湊了過去，之後就看到一名男子從三樓圍欄處跳下來，跳到了地下一層賣手機的貨櫃位置。」

報導稱，另一名現場目擊者喬女士表示，男子墜樓時，她離男子僅有幾米遠，「我當時在跟朋友聊天，聽到他喊了句『你們別過來』，回頭看的時候他已經翻到了欄杆外，旁邊人雖然挺多的，但是大家都不敢靠近，然後他速度很快地跳了下去。」另有目擊者表示，在男子墜樓之前，還看到一名女孩墜樓，但對兩人的關係和墜樓原因，目擊者表示不清楚。

26日下午3時許，佛山市公安局指揮中心處表示，目前，事故未造成人員死亡，但兩名墜樓者受了傷。工作人員還透露，「暫時了解到的情況是，一前一後墜樓的女孩和中年男子，兩人沒有親屬關係。其他情況還在調查中。」