「最敬業變臉」 女收費員委屈抹淚 秒微笑續服務

2019-01-27 12:59 世界日報 中國新聞組／北京27日電



來源：YouTube

近日，一段女收費員委屈哭泣，但下一秒又撐起微笑服務的視頻在網上熱傳。這名在貴州畢節高速收費站內的19歲收費員，當時因幫忙推走故障車輛，耽擱了幾分鐘，被後面排隊司機指責動作緩慢，覺得委屈掉了眼淚。視頻傳開後，工作人員已為她做了心理疏導，當事人也已釋懷。

北京青年報報導，視頻中，女收費員在站內用雙手抹眼淚，表情有些委屈，但是有車輛路過時，收費員立刻控制住情緒，轉頭微笑面對顧客進行服務，回過頭來才又用衣袖抹了抹眼淚。

有消息稱，收費員哭泣是因為被司機罵。而這段視頻引起了不少人關注和討論，收費員的這一舉動被誇讚是「最敬業變臉」。很多網友表示心疼這名女生，也有網友呼籲應該尊重服務人員。

收費站站長薛梅介紹，收費員名叫翁芯，事發在25日一早，有輛車在車道上突然熄火沒法發動，見狀後，翁芯在內便過來幫忙。由於目前正值春運期間怕造成壅堵，所以收費員決定先把車推出去，推出去的過程便耽擱了幾分鐘。

薛梅表示，當時後面有車輛在排隊，司機可能沒看到發生什麼，於是到了收費亭之後就把牢騷發在了翁芯身上，罵了她覺得她動作緩慢，「她還是感覺受到了委屈，有些難受，就掉了眼淚，但轉頭過去有車要來，肯定要把服務跟上，於是還是選擇微笑服務。」

薛梅表示，翁芯其實不是收費站正式員工，而是貴州鐵路技師學院的一名學生。從去年12月開始，翁芯到收費站實習，目前在收費站工作還不到兩個月。

翁芯的敬業行為在網上受到了很多人的表揚，但在薛梅和翁芯看來，視頻在網上熱傳完全出乎意料。薛梅稱，她當時看到視頻後只覺得很心疼小姑娘，後來有當地媒體打電話過來詢問情況，薛梅簡單介紹了一下後，視頻配上一段採訪被發到了微博上，不長時間就火了起來，很多人在轉發。