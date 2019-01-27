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上海人均GDP突破2萬美元 加速追趕台灣

2019-01-27 10:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海市長應勇27日作政府工作報告時表示，去年上海全市生產總值（GDP）增長6.6%，常住人口人均GDP突破2萬美元。這意味大陸四大城市：北上廣深人均GDP都已突破2萬美元大關。若大陸這四個一線城市GDP持續維持當前高增長速度，超越台灣應指日可待。

上海市第十五屆人民代表大會第二次會議27日上午9時在上海世博中心開幕，上海市長應勇於會中發表政府工作報告時提出上述數字。

按上海公布的2018年經濟統計數據推算，上海去年人均GDP約為2萬439美元，是上海人均GDP首次突破2萬美元。北京去年人均GDP預估同樣也將首次站上2萬美元大關，深圳、廣州人均GDP則早已突破2萬美元。

對於過去一年經濟發展成果，應勇說，「一年來，全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進、穩中向好，呈現結構更優、效益更好、更趨協調、更可持續的高品質發展態勢。」

他並列舉2018年上海經濟發展主要成績單，包括：全市生產總值增長6.6％，常住人口人均生產總值突破2萬美元；居民人均可支配收入增長8.8％，快於全市生產總值和地方一般公共預算收入增長；環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3％左右，PM2.5年平均濃度下降7.7％。

展望新的一年，應勇將今年上海GDP增長目標設為6%至6.5%，一般公共預算收入增長5%。在去年的政府工作報告，應勇提出的當年度發展目標為GDP增長6.5%左右，一般公共預算收入增長7%。顯示今年上海經濟發展指標略往下調。

此外，應勇還提出，今年將推動在上海證券交易所設立「科創板」並試點註冊制，「全力支持、全面配合設立科創板並試點註冊制的方案制訂和落地」。從應勇的說法，預期這兩項大陸資本市場重大改革，應可望在今年正式上路。

上海市第十五屆人民代表大會第二次會議27日上午9時在上海世博中心開幕，上海市長應...
上海市第十五屆人民代表大會第二次會議27日上午9時在上海世博中心開幕，上海市長應勇於會中發表政府工作報告。特派記者林則宏／攝影
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上海市長應勇表示，去年上海人均GDP已突破2萬美元。今年上海設定的經濟增長目標則...
上海市長應勇表示，去年上海人均GDP已突破2萬美元。今年上海設定的經濟增長目標則為6%至6.5%。特派記者林則宏／攝影
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