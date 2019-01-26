港星級健身教練慶生後家中昏倒 同性丈夫伴送院

2019-01-26 18:30 香港01 記者鄧海興、賴南秋、陳諾希、賴雯心／報導



早上11時，刑事偵緝探員到醫院停屍間了解事件。（黃偉民攝） 分享 facebook 周六（26日）清晨5時許，香港尖沙嘴金巴利道26號一單位，一名身材健碩的41歲林姓男子，據報突然於住所內昏迷，其同居的44歲李姓男友人，大驚報警。救護員趕抵立即將事主送院，惜抵院搶救後最終不治。警員接報到場，在現場檢獲一批藥物，但沒有檢獲遺書。初步調查相信事件沒有可疑，男事主死因有待驗屍後確定。至早上11時，刑事偵緝探員到醫院停屍間了解事件。據悉，初步懷疑死者曾經打針。

男事主為健身教練 與一男子已婚同居

消息稱，死者任職健身教練，與同居男子為戀人關係，兩人已婚，昨晚11時許他於沙發睡着後一直未有起身，至清晨才被揭發昏迷。警方正調查事件。據網上資料顯示，死者有超過15年健身教練經驗，教學理念為「No Pain No Gain」，曾於連鎖健身中心任職，亦有私人執教經驗，並在大專院校任教。

生日翌日變死忌 學生、朋友紛紛悼念

據了解，死者人稱Gabriel Sir，他的死訊傳出後，他的學生、同事及朋友紛紛到Facebook留下「RIP」等字句，悼念Gabriel Sir的，希望他能安息。

有知情人士透露，昨日一眾同事跟Gabriel Sir慶祝生日，期間並未發現有異樣，豈料慶生不足12小時就離開，「大家都好震驚」。Gabriel Sir擁有廿多年資深私人教練的經驗，並於亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）擔任教練導師接近十年並為學院兼職課程開發顧問，舉辦的工作坊內容及方式新穎。知情者指，Gabriel Sir為人友好，與學生的關係亦師亦友，他熱衷教學，深受學生及同事愛戴。他上堂風趣幽默又不失威嚴，他培育過多名健身教練「佢一開班好多人慕名而來！佢好肯教，都好肯分享人生經驗」。Gabriel Sir工作的健身中心職員就表示，今早同事及其學生得悉其死訊後感到愕然及可惜，相信下星期會有悼念活動。

文章授權轉載自《香港01》