網友太熱情？中媒：百度流量衝向Bing 才導致當機

2019-01-26 17:21 世界日報 中國新聞組／北京26日電



微軟搜尋引擎Bing（必應）日前在中國一度無法使用，目前已經恢復。界面新聞引述相關人員指出，由於中國最大搜尋引擎百度流量衝向Bing，導致Bing暫時無法使用。報導形容，「可能真的是網友們太過熱情，微軟也遭不住了」。

中央社報導，Bing在中國突然出現大規模無法訪問的故障，一度傳出遭當局封鎖，但Bing在中國得以維運，就是因為配合採用過濾敏感內容的「閹割版」，它也是目前在中國唯一尚存的外國搜尋引擎。

中國訊網雲計算董事長趙盛燁在微博貼出多張實測圖說，網傳「長城防火牆」配置調整，把Bing搜索引擎也幹掉了，但經追蹤路由（routing）發現，「確實不是我們幹的」。

前南方周末記者方可成日前發表「搜索引擎百度已死」的網文指出，百度搜索結果一半以上會指向百度自家產品，尤其是「百家號」；而百家號「充斥著大量營銷和品質低劣的內容」，導致百度搜索結果的內容品質大幅下滑，讓百度搜索已經「死亡」。

文章最近在中國網路瘋傳，再度引發廣大網民對百度的憤怒，並揚言從此棄百度不用。而在這個當頭，Bing突然當機。

BBC中文網報導，美國微軟公司證實，旗下的搜索引擎Bing在中國出現無法使用的情況，但現在服務已經恢復，但未對無法使用的情況提供任何解釋。

中國用戶出於不明原因而無法正常訪問微軟Bing，許多人紛紛懷疑和猜測微軟Bing是否已經被中國當局封鎖。

華爾街日報報導，中美貿易爭端讓在華美商處於不利地位，再加上華為孟晚舟被捕引發的緊張摩擦，微軟可能被用來當作談判籌碼。

報導援引北京邁博瑞諮詢公司總經理納特金表示，在華為和中興通訊等中國企業遭美國市場封殺後，這也可能意味著微軟正被中國政府當成談判籌碼。納特金說，「中國可能會想要釋放出信息讓外國知道，中國是一個寶貴的市場，但你不一定能進去。」