廣州白雲機場開通5G 使用華為設備

2019-01-26 13:57 中央社 香港26日電



政府中央部會明令禁止採購華為相關設備。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 中國廣州白雲機場24日起已開通5G通訊，是中國首個開通5G服務的機場，並使用了華為設備。

廣東金羊網今天在報導中表示，24日，廣州聯通和白雲機場當天宣布5G訊號覆蓋機場網路，其速度是4G的50倍。

5G即是第5代移動通訊網路，網上資料指出，其峰值理論傳送速率可達每秒數十GB，這比4G傳送速率快數百倍。

過去曾有報導表示，在測試中，5G只要數秒即可下載一套高清電影。

金羊網的報導指出，白雲機場的5G網路使用華為5GLampsite（室內發射訊號小基站）設備，解決了傳統室分通訊所面臨的覆蓋和容量能力受限的問題，同時支援3G、4G、5G網路制式。

據報導，在5G增強移動寬頻（eMBB）技術的帶動下，機場監控設備通過5G網路可實現4K高清視頻即時回傳。

報導引述通訊行業人士說，結合5G高速率、低時延、大頻寬的技術特點，5G未來將在機場物聯網、自動化調度、人工智慧服務、旅客服務、行李跟蹤等方面發揮巨大作用。

華為技術有限公司副董事長孟晚舟在加拿大被捕後，華為的5G技術備受關注。美國等部分西方國家已因安全理由，禁用華為的5G技術。

不過，華為的5G技術還是發展快速，日前率先在北京發布全球首款5G基站核心晶片─華為天罡，並聲稱獲得30個5G商用合同。