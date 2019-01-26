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在中國月薪2千＝中等收入？陸網民酸「瞬間脫貧了」

2019-01-26 13:57世界日報 記者戴瑞芬╱北京26日電

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中國國家統計局局長寧吉喆25日表示，據官方測算，中國月入人民幣2000至5000元（約新台幣9,226至23,065元）的「中等收入群體」已經超過4億人，占人口總數的30%。官方定義出爐後引起熱議被批不切實際；隨後，國家統計局25日晚間在官方微信平台澄清稱，中等收入組≠中等收入群體，月入2000-5000並非「中等收入群體」。

針對官方稱「月入2k至5k為中等收入」，網民諷刺「瞬間全國脫貧了」、「原來走向小康生活是把標準降低就可以」、「2020全面小康穩了」。更多人酸「我被強行高收入了...我都買不起一個廁所。」「我現在都不敢找對象，我怕人家圖我錢。」

國務院新聞辦公室25日舉行「2018年全國時間利用調查公報」新聞發布會，根據調查數據，中國也成了世界上人口最多的中等收入群體，4億多的中等收入人口位居世界第一，而且還在迅速增長。距離習近平小康社會的中國夢，只差臨門一腳。

中國勞動學會副會長蘇海南進一步估算，到本世紀中葉中等收入群體有望達到9億人，將占屆時人口總數的60%以上。屆時除達成世界上人口最多的中等收入群體的目標，更具有戰略上的意義，當前經濟轉型可望軟著陸，而且也是決勝全面建成小康社會的關鍵。

值得一提的是，中國對中等收入群體的定義，以前一直沒有統一標準，這次國家統計局首次明確定義：中國的「中等收入」標準為月入人民幣2000至5000元。

國家統計局按人民幣計將收入水準畫分出四個收入群體，低收入群體是指月收入在人民幣2000元以下；中等收入群體是月收入在人民幣2000至5000元；較高收入群體是人民幣5000至1萬元的群體；高收入群體是人民幣1萬元以上的群體。

25日公布的「2018年全國時間利用調查公報」顯示，2018年中等收入群體也是最辛勞的階層，平均每天工作時間為7小時51分鐘，比低收入群體多34分鐘，比較高收入群體多9分鐘，比高收入群體多27分鐘。

統計還顯示，低收入者大多把自由支配時間用於休閒娛樂，而高收入者都在拚命學習。其中，收入愈低的居民看電視時間愈多，低收入群體每天看電視時間為1小時50分鐘，中等收入、較高收入和高收入群體看電視時間，分別是1小時35分鐘、1小時18分鐘和1小時4分鐘。

而針對引發的爭議，國家統計局表示，本次調查結果中提到的「中等收入群體」這個名詞實際上是「中間收入組」的概念，與一般意義上的中等收入群體畫分標準不是一回事。

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