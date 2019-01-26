宣傳共產思想 俊美馬克思 動畫裡談戀愛

2019-01-26 13:57 世界日報 中國新聞組╱北京26日電



由官方聯手打造的、中國首部描寫馬克思生平的動畫《領風者》，即將在知名動漫網站首播；劇情是為呼應中國國家主席習近平提出「新時代中國特色社會主義」，推銷馬克思思想，但諷刺的是，之前有研究馬克思思想的左翼大學生遭中國當局嚴密壓迫，也有聲援工運被帶走。

左翼大學生 聲援工運被帶走

據蘋果日報報導，即將在中國知名動漫網站「bilibili（嗶哩嗶哩）」首播的《領風者》，號稱是中國首部「國產」馬克思動畫，總計7集，每集25分鐘，

據報導，《領風者》劇情描述馬克思與妻子的愛情，以及馬克思對無產階級革命的貢獻，從偉人與一般人兩個面向介紹馬克思。影片畫面精緻唯美且風格浪漫，預告片一出，大批網友驚呼「顏質超高」、「期待想看」。但也有人質疑「太不真實了」，更嘲諷「用描述日本帝國歷史時期的日漫風格來宣傳中國共黨思想，這也太諷刺了」。

就當局努力宣傳共黨與馬克思思想時，日前就陸續有7名支持深圳佳士工運的北京大學、人民大學學生與校友遭國保人員帶走，7人中有4人曾為北大馬克思學會成員。另外，當局還把去年已拘押的工運聲援學生認罪影片，讓工運聲援者觀看認罪片，藉此殺雞儆猴。