影／男公關慶生 富婆送28萬現金、金杯、豪車

2019-01-26 13:57 世界日報 中國新聞組／北京26日電



上海著名女性娛樂場所「白馬會所」日前被爆料，稱有一名男公關舉行派對慶祝其28歲生日，結果獲「富婆」豪送包括Audi豪車及28萬元（人民幣，下同，約4萬美元）現金在內的生日禮物。

香港01報導，爆料網民指，「富婆」一共送給該名男公關28份生日禮物，一次過補齊從1歲到28歲，每份禮物上都有寫明是第幾歲的禮物。其中28歲的生日禮物就是總值28萬元的現金及象徵愛情一輩子的純金杯，至於27歲的生日禮物就是一輛Audi豪車。

據報導，上海白馬會所位於上海市最繁華地段靜安區。建築面積1600平米，總投資400餘萬元人民幣，是私人女性會所，裝修特別奢華。白馬會所雖然小費至少要1000元，但男公關身高都1.8米或以上，且外形帥氣、有型、陽光，以致不少人月入高達8萬元。

事件曝光後引發不少網民熱議，疑似為免惹上官非，白馬會所的官方微博如今有大量貼文被刪除，官網亦無法瀏覽。

另據多維報導，有網友表示，同樣的事情在2018年也發生過，疑同一個女顧客，還貼出相關截圖。網上還有消息稱，很多大牌明星也會光顧。事件曝光後，上海白馬會所疑似涉黃的消息在網上發酵。

據報導，北京在2010年也有類似的夜總會在網上「暴紅」，結果引起警方注意，最終有四間較著名的被大舉掃蕩，當場查獲有償陪侍「小姐」557人，被勒令停業整頓6個月。

報導稱，當中包括最為人熟知的「天上人間」，這家「北京最牛夜總會」，當場被查出陪侍「小姐」118人。隨後，「因存在有償陪侍、消防安全等問題」，「天上人間」被勒令停業整頓六個月，這是此類處罰的最高上限。

2013年6月25日，在北京被公安部門查處的「天上人間」夜總會在浙江溫嶺悄然開張，並懸掛出和北京一模一樣的「天上人間」圓凌型銅牌。 「富婆」一共送給該名男公關28份生日禮物，一次過補齊從1歲到28歲。 圖擷自 微博 分享 facebook

男公關身高1.8米以上，且外形帥氣、有型、陽光。 圖擷自 微博 分享 facebook