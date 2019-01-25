香港海關破首宗流動廁所藏私煙案 查獲私煙約480萬港幣逮捕一男

2019-01-25 20:17 香港01 記者陳諾希、鄧栢良／報導



陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷(右)指，前日以X光機掃描一入境貨車，發現七個流動廁所內藏有203箱私煙，約180萬支懷疑私煙。（鄧栢良攝） 分享 facebook 農曆新年臨近，香港海關估計不法份子會囤積大量私煙，因此加強打擊私煙行動。前日（23日）在落馬洲管制站，發現一輛報稱載有流動廁所的入境貨車內，檢獲約180萬支懷疑私煙，估計市值約480萬元，應課稅值約340萬元。此案件為海關首次發現有人以流動廁所作掩飾以偷運私煙。

陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷指，前日（23日）早上，海關於落馬洲管制站截查一輛深圳上貨的入境貨車，涉事車輛報稱運載有九個流動廁所。其後海關安排X光機掃描貨車，發現近門口的貨物及車上最入面的貨物密度不同，近門口的兩個流動廁所明顯中空，但入面貨物密度增加，於是海關決定進行深入查驗，發現七個流動廁所內藏有203箱私煙，約180萬支懷疑私煙，估計市值約480萬元，應課稅值約340萬元，估計提供本地市場作銷售。

行動中，海關扣起私煙及拘捕一名54歲本地男司機，並扣查該輛貨車。案件交由税收及一般調查科作進一步調查，著手調查私煙集團的成員及流向。

海關税收及一般調查科私煙調查第一組指揮官陳啓豪指，不法份子以流動廁所及紙箱作掩飾，藉以減低海關注意。他強調，他們以情報作主導以調查有關案件，而是次為今年第四宗破獲的走私香煙案件，共檢獲約480萬支懷疑私煙，估計市值約1,300萬元，應課稅值約900萬元。而海關進行的鐵鎚行動中，已成功搗玻15個懷疑儲存及分銷中心，共檢獲約80萬支懷疑私煙，估計市值約200萬元，應課稅值約150萬元，而打擊私煙行動會持續。

陳啓豪提醒，走私活動為嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單的貨物，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁七年。根據《應課稅品條例》，任何人處理及買賣私煙，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。2018年共有1,800人因參與私煙活動而被定罪，最高刑罰為監禁15個月及罰款10萬元。

文章授權轉載自《香港01》