香港馬鞍山富安花園爆水管 水柱衝天見彩虹

2019-01-25 20:04 香港01 記者楊婉婷／報導



香港富安花園爆水管，水柱高達十層樓，綻現一道彩虹。記者楊婉婷／攝影 分享 facebook 香港富安花園爆水管，水柱高達十層樓，綻現一道彩虹。今日（25日）下午3時許，馬鞍山富安花園近梅子林山路懷疑食水喉爆裂，水柱衝天，高度達十層樓，有住戶發現後報警求助，現場交通未有受影響，有途人停下拍照留影。現場消息指，懷疑是工程導致塌樹，繼而撞斷水管引致，水務署人員正趕往關上水掣及搶修。

水務署回應事件稱，涉事水管為食水喉，懷疑工程影響150毫米直徑的外露放氣閥，導致食水噴出。食水供應不受影響，預計在午夜後會完成搶修。

文章授權轉載自《香港01》