南航飛機上竟坐了隻…阿拉斯加大犬

2019-01-25 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸這兩天有一隻背影似熊的阿拉斯加犬坐上飛機的視頻火了，網友紛紛質疑？這麼大的狗也能進客艙？還有網友說：這位乘客很乖啊，不吵不鬧的，只是擋住了後排乘客。

這隻狗狗乘坐的是南方航空的航班。但南航還沒有推出「客艙運輸寵物」服務，就算以前另一家的海航推出過類似產品，但是寵物需要裝入寵物箱方可攜帶進入客艙。且寵物箱也不能太大，只能載運小型犬。這麼大一隻狗肯定是「超標了」。

經過等待後，南航相關人士解釋說，機艙不允許大型寵物狗入內，但這只狗是證件齊全的「精神撫慰犬」。

江蘇新聞綜合周到app、北京青年報引述南航的說法稱，南航允許精神撫慰犬同自己的主人一起乘坐在同一個機艙。所謂撫慰犬在生活中並不常見，它和導盲犬一樣是一種受過嚴格訓練的工作犬，能夠通過肢體接觸來安撫人們的情緒，幫助人們渡過一些比較難熬的時光，對主人起到陪伴和精神撫慰的作用。

一位南航的工作人員表示，除了工作犬外，別的犬類上不了客艙，而且旅客要有相關證明。根據南航的運輸規定，工作犬可以免費進入客艙陪伴在旅客身邊，但必須要有工作犬的身份證、檢疫健康證明，主人在購票時要提出申請，並簽署旅客免責聲明。

關於工作犬運輸，南航的規定是：1、工作犬（包括輔助犬、導聽犬、導盲犬），亦稱服務犬，是指經過專門訓練，能夠為視力受損旅客或者為聽力受損旅客（但需醫療部門證明這種旅客的聽力損傷狀況）提供協助的特種犬；

2、工作犬的運輸，按小動物（寵物）的規定辦理。但工作犬在符合南航運輸條件的情況下可以由視力受損旅客或聽力受損旅客本人帶入客艙運輸，並在旅客的登機牌上註明；

3、工作犬連同其容器和食物可以免費運輸而不計算在免費行李額內；

4、旅客攜帶的工作犬在上機前應戴上口套及牽引的繩索，並應伏在視力受損旅客或者聽力受損旅客的腳邊，不得在客艙內佔用座位和隨意跑動；