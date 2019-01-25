扮癡呆！北大國際醫院副院長 只為每月騙醫保1000元

2019-01-25 17:56 世界日報 中國新聞組／北京25日電



北大國際醫院副院長扮癡呆騙保。 世界日報記者陳秋萍 分享 facebook 北京大學國際醫院一名謝姓副院長日前被揭指令下屬診斷自己為「癡呆」，並且在2017年至2018年期間通過醫保開走多種藥物，且每次開藥的總價格在1000元（人民幣，下同）左右。

面對記者的質疑，謝某承認「自己參與虛假診療」，但開藥是用於「預防治療」，並試圖將兩張貴賓體檢卡送給記者要求將此事「壓下」。

據新京報報導，該院內部一名工作人員介紹，他曾在查詢醫院的臨床數據中心時發現，副院長謝某曾在神經內科接受過多次診斷，被診斷為「癡呆」及「中重度癡呆」。診療信息顯示，這名副院長因為中重度癡呆、周圍神經病、腦血管病、睡眠障礙、行動不便、貧血等病症，在2017年2月3日至2018年12月19日期間，每隔兩周左右會通過醫保在醫院開走多種藥物，每次開藥的總價格在1000元左右。

據報導，該院多名醫護人員表示，平時與謝副院長的接觸中，並未發現其有癡呆症狀。根據北大國際醫院官網消息，謝某在被診斷為「癡呆」和「中重度癡呆」期間，還曾出席過多次公共活動並致詞。

報導稱，謝某遇上記者時求證，承認「自己參與虛假診療」，但辯稱「因為有家屬患有老年癡呆，並且老年癡呆症會有一定的遺傳傾向，自己開藥是用於預防治療」。謝某還表示，自己未親自到北大國際醫院神經內科門診進行過診療，是「讓手下的人去辦理的」。

謝某自知造假事件曝光後，要求記者將此事「壓下」，並將兩張貴賓體檢卡硬塞給記者提出「封口」。

據報導，除了這名副院長參與虛假診療外，還有人舉報該院肛腸外科一名副主任醫師譚某，在給患者診療時，除了虛構病情外，還會根據患者是否持有醫保來進行虛假診斷。

報導指出，北京市醫保管理部門已關注此事，相關負責人表示，如果欺詐騙取醫保，將堅決予以查處。另外，北京大學國際醫院24日發布聲明，稱已成立專門調查小組，對相關事件進行調查；決定對當事人立即停職，並責成當事人配合小組進行調查。