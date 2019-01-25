急籌400萬港幣治癌 母親學打針省醫藥費：只能頂硬上

2019-01-25 15:32 香港01 記者王潔恩／報導



男童母親為了節省醫藥費，向當地醫院學習打針。圖擷自 臉書 分享 facebook

在香港已無藥可醫的七歲「擴散性骨肉瘤」病人李羿廷（Aidan），母親及消防隊目李爸爸花光積蓄，將他帶往美國求醫，但醫療費用高達400萬港元，故公開籌集醫療費。

與Aidan在美國的李太，於當地時間23日在Facebook撰文，稱為節省醫藥費，正在當地醫院學習打針，以便自行為Aidan注射藥物，她直言：「我從未學過打針，只能頂硬上吧！」

回家自行替Aidan打針 支出可大減

專治療癌症的美國醫院「MD ANDERSON CANCER CENTER」現在已接收Aidan，預計需醫治一年。但醫藥費驚人，李太帶同的100萬港元，只夠支付三個月，夫婦幾近花光積蓄，餘下九個月的醫療費用高達300至400萬港元。

為節省醫療開支，Aidan母親李太再於Facebook貼文，稱當地醫生建議他們可回家自行替Aidan打針三天，費用會相對便宜。因此，她於本月23日在當地醫院學習打針，以為Aidan注射新增白血球的針藥。

她表示，自己從未學習過打針，直言：「只能頂硬上吧！」

根據日前貼文，Aidan母親指出，Aidan於美國當地時間22日驗血後，醫生表示他需要輸血，並要注射白血球增新藥物。在注射藥物時，Aidan難忍痛楚淚如雨下，為協助Aidan治病，現時仍有不少網民積極捐款，以協助Aidan一家渡過難關。

文章授權轉載自《香港01》