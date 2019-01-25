鋁窗從高處墜落 路經車輛差半秒險被砸

2019-01-25 15:33 香港01 記者鄧海興、劉定安／報導



本月21日香港尖沙咀美麗華酒店飛窗殺人慘劇後，連日來大埔、筲箕灣、土瓜灣及天水圍等香港各地均接連發生墮窗事故，市民膽顫心驚。同類事件接踵不絕，《香港01》再接獲一段驚險影片，一個疑似鋁窗框的巨型鐵架，昨（24日）日下午疑由某豪宅「從天而降」飛墮何文田佛光街馬路，路經車輛行只差半秒便「中頭獎」，所幸人車有驚無險。

鐵框墮地再彈起

據涉事的行車紀錄器拍攝到的片段中可見，事發時為昨（24日）下午約3時56分，車主開車路經佛光街23號一幢豪宅時，一個長約兩公尺寬約一公尺疑似鋁窗框的巨型鐵架突然由高處墮下，直掉在馬路中央，衝力之大令整個鐵框墮地後，再彈起旋轉才墮地，驚險一刻發生在車主駛過後僅約10公尺，所幸沒有其他車輛及路人被擊中，否則後果堪憂。

豪宅外有洗窗車

車主驚魂未定的停車拍照存證後，為了不阻礙交通，先開車離開現場。據了解，豪宅保全事後有出來查看狀況，期間也曾有車輛一度「碾」過該鐵框，幸未有釀成車禍。現場可見，該豪宅高層某單位外有一個洗窗車正在進行工作，不排除該鐵框為窗框或洗窗車上的大型物品，中途意外墮下。《香港01》正向警方查詢事件。

連續四日發生至少五件墮窗事件

接二連三的墜窗事件令市民人心惶惶。本月21日上午10時許，尖沙咀美麗華酒店有一扇鋁窗從高處墮下，擊斃一名剛到香港的24歲中國大陸女遊客，事後酒店一名39歲尼泊爾女工被捕，獲准保釋；此後大埔富善邨、屯門青山灣、土瓜灣鵬程街及天水圍天耀邨均接連發生墮窗案，所幸無人受傷。

文章授權轉載自《香港01》