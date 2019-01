奶茶妹脫手澳洲豪宅 內部極奢華

2019-01-25 12:18 世界日報 中國新聞組/北京25日電



去年捲入性侵案並因證據不足而不獲起訴的劉強東,多次傳出和「奶茶妹妹」章澤天婚變,日前有報導指章澤天以1350萬澳元(約6502萬元人民幣)出售兩人在澳洲雪梨的豪宅,而買家則是當地一名酒店大亨,該名酒店大亨的妻子24日更在社交帳號上傳該豪宅的內部照片。

網易娛樂報導,該名酒店大亨的妻子夏至一(Nadia),在社交帳號上傳該豪宅的內部照片,並留言:「Our new home!Mr Liu and Ms Zhang`s love nest is really luxurious。(我們的新居!劉先生和章小姐的愛巢真的很奢華。)」而Nadia之前也上傳了不少自己的性感照。

Nadia是近年冒起的華裔網紅及網拍模特兒,常為不少潮牌示範服飾,如今她自曝「接手」章澤天的豪宅成為女主人,讓不少網民驚訝她的老公家底不錯。