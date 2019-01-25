照顧農村 鋪路修橋 設司機之家

2019-01-25 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國交通運輸部24日在北京表示，2019年將推進12件更貼近民生實事。

中新社報導，這12件事，一是新改建農村公路20萬公里，今年年底完成剩餘具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路建設。二是新增通客車建制村5000個，其中貧困地區不低於3000個，推動「通村村」農村出行服務平台創新應用。

三是實施鄉道及以上公路安全生命防護工程24萬公里、危橋改造4700座。四是在全國選擇公路服務區、骨幹物流通道、物流園區，試點建設100個「司機之家」。

五是在實現普通貨運車輛綜合性能檢測聯網基礎上，實現普通貨運車輛全國年審網上辦理。六是實現汽車維修電子健康檔案省級系統全覆蓋，部省系統數據實現互聯互通。

七是實現高速公路人工收費車道手機移動支付全覆蓋。八是推進73個城市公交都市示範工程創建工作，開展10個公交都市創建驗收，實現驗收城市的公共交通乘客滿意度達到85%以上。

九是實現全國260個地級以上城市交通一卡通互聯互通，其中20個地級以上城市實現交通一卡通移動支付應用。十是建立瓊州海峽客滾運輸班輪化運營模式，建成瓊州海峽客滾運輸聯網售票服務系統，客滾班輪準點發班率達90%，旅客平均過海時間較2018年縮短30分鐘。

十一是建設長江三峽通航綜合服務區，形成集三峽水上溫情驛站、過閘船舶安檢站、綠色通航服務站於一體的「一區三站」綜合服務基地。十二是擴大船舶大氣污染排放控制區範圍，助力沿海和內河港口城市改善空氣質量，實現船舶減排硫氧化物34.5萬噸、顆粒物5.0萬噸，同比2018年均減少60%。