修長城淪重建？「思維固化成八達嶺」

2019-01-25 01:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



長城修復近年屢因淪為「重建」引發爭議，中國國家文物局副局長宋新潮昨天表示，長城需因地制宜，不能簡單按照統一標準修復，各地存在理解偏差，把長城固化為八達嶺的樣子。

中新社報導，宋新潮24日在中國國務院新聞辦公室舉行的「長城保護總體規劃」記者會上，對長城修復的問題做出回應。他指出，目前長城修復所出現的問題，主要有4個方面：一是思維固化，簡單地把長城理解為一種資源利用，按照自己主觀想法將長城修成八達嶺的樣子，導致在修復過程就存在很多問題。

二是對長城的完整性與真實性存在理解偏差，對修舊如舊、復建、重新打造一個景點等概念混淆。三是制度上把長城的保護設計方案，簡單地套用建設工程招投標等方式來管理。最後是地方政府對於修復過程的監管不到位。

宋新潮指出，國家文物局目前在4個方面展開行動，一是發布「中國長城保護報告」，正確引導大眾如何看待長城、如何理解長城。二是加強培訓，加大對施工人員進行文物知識和修復技能等方面的培訓力度。

第三是制訂一系列長城保護指導性意見。他強調，很多人希望訂出標準，但是長城是「非標」，簡單地按一個統一標準，不修壞才怪。要在正確理念和觀念的指導下，各地根據實際情況或者它本身的材質修復。最後是深入研究。

宋新潮說，「經常說錢不是萬能，但是沒有錢是萬萬不能的，長城保護同樣需要錢」。長城保護資金主要來中央財政、一年大約人民幣一億元的補助經費；其次是地方各級人民政府財政，以及較容易出現問題的開發性等社會資金。