春運護航 回家地圖上線服務

2019-01-25 01:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為做好2019年春運保障工作，交管部門聯合相關企業23日在廣東肇慶啟動2019年春運「溫暖回家路」護航服務，並發布「回家地圖」系列在線服務，對騎摩托車返鄉人群提供導航、定位免費維修點等服務。

新華社報導，2019年春運「溫暖回家路」專項服務，由廣東、廣西、福建、江西、湖北、雲南、安徽、四川、湖南等春運重點地區交警總隊聯合高德地圖共同啟動。通過警企聯動的方式，由相關企業推出「回家地圖」系列在線服務。針對摩托車、駕車返鄉群眾的春運出行，提供安全信息精準發布、安全路線精準推薦、高峰流量引導調度、違法行為群眾舉報、危險事件救援求助等方面的服務。

針對騎摩托車返鄉人群，「回家地圖」服務已上線了202個春運服務站與75個摩托車免費維修點的位置信息，用戶可通過App查找到身邊的春運服務站和摩托車免費維修點。

同時，「回家地圖」服務也增加了全國摩托車導航功能，可為摩托車騎手躲避禁限行，並支持跨城導航規劃，以及為騎手提供了沿途天氣預報和春運服務站提示，為這一出行群體提供個性化安全服務。

此外，對於自駕返鄉需求，「回家地圖」也開通了「未來行程規劃」等功能，可為駕車群眾提供未來7天某個出行時段的最優路線規劃。