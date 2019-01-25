春節出行 深圳、東莞、北京瘦了

2019-01-25 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



一份春節期間出行大數據預測報告統計數據顯示，十大人員淨流出的「瘦身」城市中，成都、鄭州等區域中心城市，以及東莞、蘇州、佛山等外來務工人員較多的城市在列。

中新社報導，根據騰訊地圖、騰訊位置服務23日發布的《2019春節出行預測大數據報告》從遷徙、擁堵、旅遊等角度，對春節期間出行趨勢進行全面預測與分析，為出行人群提供參考。目前，騰訊位置服務日均全球定位請求已經超過600億次，支持日均1億次的地址搜索。

報告顯示，節前返鄉高峰從1月22日（臘月十七）開始一直持續到2月3日（臘月廿九），其中1月30日（臘月廿五）達到節前最高峰，除夕當天跌至谷底。

報告用「瘦身」概念來描述某個城市在春節前期的人員淨流出狀況。數據預測，深圳、東莞、北京居前三甲，其餘依次是：上海、蘇州、廣州、杭州、鄭州、成都、佛山。這些具有強大吸引力的城市，要麼經濟較為發達，要麼具有十足的發展潛力。

年輕人是春節期間出行主力。報告數據顯示，18至30歲人群預計佔比達53%；31至40歲人群佔比約24%。按照城市劃分，18至30歲人群佔比最高的城市前五位分別為武漢、南京、鄭州、重慶、西安，北上廣深則排名較低。

數據還顯示，春節期間遷徙最常用的交通工具依然是火車，佔比超過一半；其次是汽車，佔比43%；飛機佔比僅有約6%。數據預測，春節期間，鄭州作為中國鐵路的中心，當仁不讓地成為最熱門的火車站。廣州南站、杭州東站、上海虹橋站預計分列第二、三、四位，春節期間客流量最高的10個火車站基本集中在人流密集的一線城市及區域性中心城市。