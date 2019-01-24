學生遭同儕霸凌脫褲打屁股 律師：學校應嚴謹處理

2019-01-24 21:34 香港01 記者文雪萍／報導



沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑發生校園欺凌。圖／擷自香港01 分享 facebook 位於沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學發生校園欺凌事件，引起社會嘩然。

《香港01》接獲學校舊生投訴，指出學校一名男學生被困在椅子下，遭受同學「擰耳朵」，甚至被多位同學脫褲打屁股。有律師表示，按影片所示的情況，認為涉欺凌的同學或已觸犯猥褻侵犯罪及《侵害人身罪條例》。另有社工亦指，學校應按事件的嚴重程度考慮諮詢社署意見，如是否涉及虐兒等，決定是否需要署方介入處理。

《香港01》早前接獲學校舊生葉先生提供的片段，片長38秒，片段所見受害男學生在課室被同學用椅子壓在地下，面容痛苦，亦曾發出慘叫聲音。涉欺凌的同學不斷向該名男生「擰耳朵」，其他人則合力脫去其校褲，並輪流打受害男生的屁股。

律師陸偉雄：或已觸犯侵害人身罪及非禮

律師陸偉雄表示，按短片的情況所見，涉嫌欺凌的同學的行為使該名男學生發出慘叫聲音、面容痛苦等，或已觸犯《侵害人身罪條例》第39條，其最高可處監禁三年。此外，同學一度脫去該名男同學的校褲，使其屁股外露，亦有機會觸犯《刑事罪行條例》第122條的「猥褻侵犯罪」。

他續說，雖然在法律上，校方沒有責任必須就事件報警處理，但考慮到情況嚴重，認為學校亦應嚴謹處理。

社工：學校應按事件的嚴重程度諮詢社署

香港基督教女青年會督導主任蘇艷芳則表示，被欺凌的同學普遍不會主動向老師求助，反之由目睹事件經過的同學「報料」揭發。

她續說，近年有不少特殊學習需要的同學入讀主流學校，如患有自閉症的學生等，他們通常較掌握人與人之間相處技巧或行為異常，容易遭到同學欺凌及孤立，學校應多鼓勵同學向老師求助，以正視校園欺凌的不良風氣。而學校應按事件的嚴重程度考慮諮詢社署意見，如是否涉及虐兒等，決定是否需要署方介入處理，以及通知家長。

文章授權轉載自《香港01》