《我是王》見證恩典 港產聖經漫畫出版

2019-01-24 20:35 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



接連有以聖經故事為藍本的香港本土聖經漫畫面世，在漫畫市場不景氣下，當中既顯出作者的決心，更呈現上帝帶領的恩典，令創作過程本身就成為見證。（photo by《我是王》、葉一一） 分享 facebook 華文世界的漫畫市場雖然式微，但在上帝的帶領下卻沒有難成的事，兩位香港漫畫家，分別以耶穌是王的角度，以及《出埃及記》作故事藍本推出漫畫，述說聖經故事，同時也見證上帝的帶領和恩典。

香港漫畫家小偉（張文偉）其實早已繪畫過聖經故事漫畫，他之前曾完成《使徒行傳》漫畫，然後神再帶領他回應另一呼召，再選擇以耶穌是王的角度，推出新作《我是王》，用漫畫述說耶穌的故事。

張文偉早前接受香港基督教報章《國度復興報》訪問時曾透露，未進入漫畫圈早在自己17歲時，已曾與神立志，如果神讓他成為漫畫家，他就畫一本聖經漫畫。

文偉認為，漫畫可以成為一條鑰匙，引導青年人去看聖經，並期望透過《我是王》，向年青人傳遞一個信息：「人都是需要跟從的對象，可以是自己的心，尊敬的人或領袖等，但值得我們永遠跟隨的，就是耶穌基督；我的信念是不刪減任何經文，簡單講，我想做一本真真正正的聖經漫畫版。」

另一港產聖經漫畫《出埃及記･神國英雄》亦在1月誕生，繪畫者是葉一一，漫畫以全彩色印刷，每本售港幣60元（約台幣230元），作品跟《我是王》頗有不同，《出埃及記･神國英雄》的畫風，明顯走兒童漫畫路線。

葉一一就在個人社交網站上透露，該本聖經漫畫由他本人全自資印刷，而他亦非首次出版聖經漫畫，前作是「漫畫創世記」，當時幸獲不少信徒支持，他也不至於要大蝕本收場。

而翻看他的舊帖文，就曾分享需要視乎訂購數量，才決定是否印刷實體書，故現時看來，訂書數相信不俗。而他當時已感謝神，讓他年青時學懂印刷出版的知識，又感謝神指引新方向，及感謝神令他有一班支持他的弟兄姊妹和讀者。

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