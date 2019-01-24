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國歌法二讀 專家：港違20年前承諾

2019-01-24 20:34台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

香港《國歌條例草案》日前在反對聲中，於香港立法會完成首讀和二讀。（photo b...
香港《國歌條例草案》日前在反對聲中，於香港立法會完成首讀和二讀。（photo by香港獨立媒體）
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香港醞釀多時的國歌法立法，已進入最後階段，預計今年夏季實施。在立法會處理議案同日，香港眾志成員包括黃之鋒在內前往政府總部抗議。有法律研究人員指出，港府20年前曾承諾，凡人大常委有意將對香港有實質影響的全國性法律加入《基本法》附件三，港府會公開諮詢香港市民，但現時的國歌法卻繞過公眾諮詢，疑違當年承諾。

預估今夏實施

香港立法會大會23日首讀及動議二讀《國歌條例草案》，條例草案稍後將交付立法會內務委員會處理，預料會成立法案委員會審議草案，完成後即恢復二讀程序，一旦三讀通過，便會成為法律，經香港特首簽署及憲報刊登即會生效。據悉港府有意加快有關程序，目標在今個立法會年度，即7月休會前完成三讀，換言之，法例最快在今年夏季便會生效並實施。

而在立法會處理草案的同時，政團香港眾志就突襲公民廣場作抗議行動，並堅持在廣場中的旗杆下，掛上「不歌頌的自由」的橫額。港府行政署職員當時就作出搶奪，保全人員一度與香港眾志成員拉扯，而在場的警察則未有阻止香港眾志的行動，只在場拍片紀錄。

「不歌頌的自由」

港府及後發聲明，強烈譴責香港眾志成員闖入政府總部東翼前地，又不理保全人員勸喻和警告，強行掛起示威標語，最終導致一名保全人員受傷，聲稱已報警處理，警方已派員跟進調查。

不過，香港眾志秘書長黃之鋒就反駁，高等法院早前已裁定政府限制市民進入公民廣場違憲，而旗桿平台範圍既然屬公民廣場的一部分，理應可以讓市民自由表達意見，而且旗杆位置亦沒有標語告示「不可掛橫額」。他對有保全搶奪標語而引起衝突深表遺憾，強調行動並不樂見保全人員受傷，但他同時不滿行政署，過往三番四次搶走市民的示威物品。

從未諮詢公眾意見

而《國歌法》亦涉及另外爭議，就是港府疑違反對立法會的承諾。民間法律評論團體「法夢」成員、香港大學法律系博士候選人黃啟暘24日公開撰文，指出港府在1999年曾向香港立法會作出承諾，凡中國人大常委有意把對香港有實質影響的全國性法律加入《基本法》附件三，港府會在人大常委作出決定前，先在立法會提交相關委員會討論，並諮詢香港市民，尤其是法律界，並將市民的回應（特別是反對將法律加入附件三的意見）反映予人大。

而現時的國歌法，明顯就是對香港有實質影響的全國性法律，惟港府卻從未在《國歌法》納入附件三之前，在香港或立法會就此做過任何諮詢。相反，港府只曾在人大已經把《國歌法》加入了附件三後，才在立法會事務委員會舉行公聽會，聲稱是收集公眾意見。

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