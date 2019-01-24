華為發布業界首款5G晶片 運算能力比以往晶片強2.5倍

2019-01-24 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



華為常務董事、運營BG總裁丁耘。圖/華爾街見聞 分享 facebook 大陸通訊商華為24日在北京研究所發布業界首款5G晶片「天罡晶片」，華為常務董事、運營BG總裁丁耘透露，天罡晶片運算能力比以往晶片增強約2.5倍，且5G安裝將比4G更簡單。

華爾街見聞報導，華為方面介紹，該晶片支持200M頻寬頻帶，預計可以把5G基地台重量減少一半。

會上，丁耘回顧了華為過去一年中在5G和AI方面取得的成績，2018年的MWC（Mobile World Congress，世界移動大會）上，發布了5G端到端的解決方案；同年10月10日，發布了性能最高、功耗最低的AI晶片和解決方案；在即將到來的2019年春節，華為還將運用5G技術直播4K春晚。

丁耘透露，截至目前華為已獲得30個5G合約，5G已經累計發貨2.5萬個基地台。

華為5G產品線總裁楊超斌也介紹了華為5G的優勢，他指出，5G大寬頻、多天線能實現百倍容量提升，是4G社區的97倍；此外，5G節省了35%的交付週期，大量減免了安裝工序，部署方便；維護方面也節省了上站的工序 。

楊超斌表示，目前華為完成了5G全部商用測試，已率先突破5G規模商用的關鍵技術，實現了全制式、全頻段、多天線完美結合，達到了行業最高集成度。