世界首批體細胞複製疾病模型猴 在中國誕生

2019-01-24 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



5隻生物節律紊亂體細胞複製猴。(大陸中科院神經科學研究所) 分享 facebook 5隻生物鐘紊亂體細胞複製猴登上中國綜合英文期刊《國家科學評論》封面，新華社報導，這標誌著中國體細胞複製技術走向成熟，實驗用疾病模型猴批量複製成為現實，全球實驗動物使用數量有望大幅降低，藥物研發駛入快車道。

報導指出，10年攻關加上10億美元投入，是目前新藥出爐的標配，然而，即便投入如此之巨，失敗概率仍超90%。科學界認為，根本原因在於缺乏遺傳背景一致的實驗用疾病模型猴。

報導指，獼猴是國際上常用的一種實驗動物。2017年，中中和華華的成功複製，解決了讓野生獼猴遺傳背景一致的問題，卻未能解決疾病模型猴的構建難題。

這一次，在嚴格遵循科研倫理的前提下，中科院神經科學研究所張洪鈞、孫強、劉真團隊，首次通過敲除關鍵基因的方法，獲得5隻生物鐘紊亂嚴重程度不同的疾病猴，而後，他們從中選取了一隻紊亂特徵最為明顯的獼猴作為複製原型，通過採集其體細胞的細胞核，最終獲得5隻複製疾病猴。

目前年齡最大的已超半歲，年齡最小的也已超過3個月。至此，疾病模型猴的構建難題被攻克。

報導引述業內專家認為，中中和華華的細胞核來自雌性胎猴，而此次5隻複製猴的細胞核來自雄性青年疾病猴，操作要求更高、實現難度更大，這表明中國體細胞複製技術走向成熟。