加密公路網 渝昆高鐵今年開工

2019-01-24 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



雲南省近日部署2019年交通運輸工作重點任務，今年將全力推進縣域高速公路「能通全通」工程，開工建設渝（重慶）昆（昆明）高鐵。

中新社報導指出，今年雲南省將持續加密路網、航空網，充分發揮交通基礎設施網絡的效益和作用，推進交通運輸互聯互通，服務鄉村振興，堅決打贏交通扶貧脫貧攻堅戰。

公路方面，全力推進縣域高速公路「能通全通」工程，新增8個以上縣通高速，建成通車690公里以上；加快國省幹線改造，建成500公里以上。

鐵路方面，今年年內開工建設渝昆高鐵，並加快玉（玉溪）磨（磨憨）、大（大理）瑞（瑞麗）、麗（麗江）香（香格里拉）、大（大理）臨（臨滄）等鐵路項目建設，確保成（成都）昆（昆明）鐵路擴能改造竣工、昆（昆明）玉（玉溪）蒙（蒙自）河（河口）提速改造開行高鐵動車、成（成都）貴（貴陽）高鐵雲南段建成通車。

此外，還要積極推動昆明、大理兩個鐵路樞紐建設，開展臨滄至普洱、保山至六庫鐵路等項目前期工作，推動深圳至昆明高鐵等項目早日列入大陸國家專項規劃。

民航方面，將加快昆明國際航空樞紐建設，新建蒙自機場，遷建昭通機場，加快大理、麗江、迪慶、保山、臨滄等機場改擴建，新建一批通用機場，繼續加大國際航線開闢力度，完善航線網絡建設。