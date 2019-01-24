弄墨品茶 賞雲南風光

2019-01-24 01:34 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－昆明報導



高雄市旅遊觀光在市長韓國瑜「加持」下，熱度大增；今年春節在高雄佛光山舉行的「七彩雲南．相約台灣」系列活動，勢必會帶來另一波觀光熱潮。

「七彩雲南．相約台灣」規模大，內容豐富，特色鮮明。有以下四個方面的亮點：一是兩岸同胞共賀新春，弘揚中華傳統文化；二是活動內容豐富多彩，雲南特色亮點紛呈。

這次文化交流活動，雲南派出160餘人的代表團，將雲南豐富多彩的民族文化、絢麗多姿的民族風情和悠久燦爛的歷史人文帶來台灣；無論是佛教藝術展覽、民族歌舞表演、美術書法攝影藝術展，還是普洱茶文化交流、特色美食文化活動，都充分體現了七彩雲南獨特魅力和特色精品。

通過90多天230多場次豐富多彩的文化交流活動，將更多地把雲南的自然風光、民俗風情、民族文化、文化旅遊產業等情況全方位、多角度展示、推介給台灣民眾，在更大範圍、更深層次積極營造「兩岸一家親、雲台一家人」的濃厚氛圍。

三是兩岸名家同台獻藝，喜慶春節文墨飄香；四是以茶為媒聯誼交流，搭建青年友誼橋梁。本次活動，雲南弘益大學堂等相關單位精心安排了公益奉茶，普洱茶人文地理、製作工藝、品鑒沖泡、茶道美學等普洱茶知識文化講座，地道普洱茶品飲體驗和專場品鑒茶會，普洱茶沖泡技藝比賽，第二屆兩岸茶文化論壇等豐富內容，以茶會友，共同探討中華文化自信與美好生活。