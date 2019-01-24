七彩雲南 相約台灣共賀新春

2019-01-24 01:34 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－昆明報導



第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，前天在昆明舉行盛大新聞發布會。 圖／本報雲南昆明傳真 分享 facebook 以「弘揚中華文化、共賀新春佳節」為主題的第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，主要活動2月1日至18日，在高雄市佛光山佛陀紀念館舉辦，陪同台灣民眾過年。活動並將拓展至台北、高雄、澎湖、花蓮、南投等縣市，部分活動將持續至3月10日。

此次活動共有主題日、雲南佛教藝術展、雲茶聯誼等系列活動六大內容、230場次，具體安排是：一、「七彩雲南．相約台灣」文化交流主題日活動：2月14日下午，在佛光山佛陀紀念館本館二樓大覺堂，舉行以「孔雀開屏．諸事吉祥」為主題的主題日活動；期間，紅河州、臨滄市、雲南機場集團還將進行專題旅遊推介活動，全面介紹紅河州、臨滄市、雲南機場集團豐富多彩的民族文化、自然旅遊資源，豐富獨特的資源優勢和區位優勢，重點推介智慧旅遊和新興旅遊線路產品，展示風景如畫、生機勃勃的雲南，進一步擴大和深化雲台旅遊文化交流合作。

二、「妙香秘境－雲南佛教藝術展」：雲南佛教歷史文化源遠流長，歷經千年的傳播，雲南成為大陸唯一同時具有漢傳大乘佛教（漢語系）、藏傳金剛乘佛教（藏語系）和南傳上座部佛教（巴厘語系）共同發展的省份。此活動已於去年12月9日在佛光山佛陀紀念館開幕。

展覽共展出雲南具有代表性的佛教文物96件（套），分為南詔、藏傳、漢傳、南傳上座部佛教藝術4個單元，展出雲南代表性佛教文物，如佛像、經卷、法器、唐卡、供器等，結合雲南省博物館等7個博物館及文物管理所收藏佛教文物展品。

展覽中最受矚目的展品，是首度在台灣亮相的「阿嵯耶觀音」，目前全世界僅20尊。因工藝精緻、面像優美，成為展覽的「鎮展之寶」。

三、雲南民族文化藝術節：2月5日至14日，以「孔雀開屏．諸事吉祥」為主題的雲南民族文化藝術表演活動，將在佛光山佛陀紀念館本館大覺堂舉辦。2月16日、17日，還將前往南投縣為在台雲南鄉親及當地民眾進行專場文藝演出。

四、「錦繡高原．淳厚人文」美術書法攝影藝術展：2月1日至14日，在佛光山佛陀紀念館本館舉行，展出雲南優秀的美術、書法、攝影作品100件；並舉辦「雲台兩地藝術家交流筆會」，邀請雲台兩地20多位藝術家現場揮毫創作，互動交流不同風格的藝術作品，共同弘揚中華傳統文化。此外，舉辦雲台兩地藝術家「寫春聯，送吉祥」活動，兩地藝術家在春節前夕，共同為台灣民眾現場書寫春聯；開展藝術作品捐贈活動，雲南省文聯將向佛光山佛陀紀念館捐贈獨具雲南風格的攝影作品60幅、書法作品5幅、美術作品1幅。

五、「諸事吉祥．雲茶聯誼」系列普洱茶文化交流活動：2月5日至2月14日，在佛光山佛陀紀念館舉行。活動內容十分豐富，在佛光山佛陀紀念館雙閣樓進行公益奉茶9天、舉辦普洱茶品鑒茶會25場、開講中華茶文化講座9場、組織普洱茶沖泡技藝交流茶會1場；舉辦主題為「兩岸青年與中華生活美學」的第二屆兩岸茶文化論壇。

2月18日，「十萬青年同飲一杯中華茶」文化交流活動啟動儀式，將在台北書院舉行；以健康華茶、靜心華茶、一脈華茶三個主題，多次走進台灣的大學，舉辦100場茶會。

六、雲南特色美食文化節：2月4日至14日，在佛光山佛陀紀念館餐飲區，舉辦「舌尖上的雲南」飲食文化展，通過實物、視頻、圖片等方式，展出雲南飲食文化發展、雲南少數民族飲食文化、雲南特色食材及菜品、雲南綠色食品。同時安排知名滇菜廚師以雲南風味菜品（素菜）為基礎，結合台灣當地食材和口味，進行雲南風味菜品的現場烹飪和研發，讓台灣民眾從「看、吃、聽、學、玩」等方面，享受純正地道雲南美食，體驗雲南獨有的飲食文化魅力。

第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，由雲南省台辦、雲南省文化和旅遊廳、雲南省文聯和台灣佛光山財團法人人間文教基金會、台灣佛光山星雲文化教育公益基金會共同主辦。