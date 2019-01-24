親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

七彩雲南 相約台灣共賀新春

2019-01-24 01:34聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－昆明報導

第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，前天在昆明舉行盛大新聞發布會。 圖／...
第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，前天在昆明舉行盛大新聞發布會。 圖／本報雲南昆明傳真
分享
以「弘揚中華文化、共賀新春佳節」為主題的第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，主要活動2月1日至18日，在高雄市佛光山佛陀紀念館舉辦，陪同台灣民眾過年。活動並將拓展至台北、高雄、澎湖、花蓮、南投等縣市，部分活動將持續至3月10日。

此次活動共有主題日、雲南佛教藝術展、雲茶聯誼等系列活動六大內容、230場次，具體安排是：一、「七彩雲南．相約台灣」文化交流主題日活動：2月14日下午，在佛光山佛陀紀念館本館二樓大覺堂，舉行以「孔雀開屏．諸事吉祥」為主題的主題日活動；期間，紅河州、臨滄市、雲南機場集團還將進行專題旅遊推介活動，全面介紹紅河州、臨滄市、雲南機場集團豐富多彩的民族文化、自然旅遊資源，豐富獨特的資源優勢和區位優勢，重點推介智慧旅遊和新興旅遊線路產品，展示風景如畫、生機勃勃的雲南，進一步擴大和深化雲台旅遊文化交流合作。

二、「妙香秘境－雲南佛教藝術展」：雲南佛教歷史文化源遠流長，歷經千年的傳播，雲南成為大陸唯一同時具有漢傳大乘佛教（漢語系）、藏傳金剛乘佛教（藏語系）和南傳上座部佛教（巴厘語系）共同發展的省份。此活動已於去年12月9日在佛光山佛陀紀念館開幕。

展覽共展出雲南具有代表性的佛教文物96件（套），分為南詔、藏傳、漢傳、南傳上座部佛教藝術4個單元，展出雲南代表性佛教文物，如佛像、經卷、法器、唐卡、供器等，結合雲南省博物館等7個博物館及文物管理所收藏佛教文物展品。

展覽中最受矚目的展品，是首度在台灣亮相的「阿嵯耶觀音」，目前全世界僅20尊。因工藝精緻、面像優美，成為展覽的「鎮展之寶」。

三、雲南民族文化藝術節：2月5日至14日，以「孔雀開屏．諸事吉祥」為主題的雲南民族文化藝術表演活動，將在佛光山佛陀紀念館本館大覺堂舉辦。2月16日、17日，還將前往南投縣為在台雲南鄉親及當地民眾進行專場文藝演出。

四、「錦繡高原．淳厚人文」美術書法攝影藝術展：2月1日至14日，在佛光山佛陀紀念館本館舉行，展出雲南優秀的美術、書法、攝影作品100件；並舉辦「雲台兩地藝術家交流筆會」，邀請雲台兩地20多位藝術家現場揮毫創作，互動交流不同風格的藝術作品，共同弘揚中華傳統文化。此外，舉辦雲台兩地藝術家「寫春聯，送吉祥」活動，兩地藝術家在春節前夕，共同為台灣民眾現場書寫春聯；開展藝術作品捐贈活動，雲南省文聯將向佛光山佛陀紀念館捐贈獨具雲南風格的攝影作品60幅、書法作品5幅、美術作品1幅。

五、「諸事吉祥．雲茶聯誼」系列普洱茶文化交流活動：2月5日至2月14日，在佛光山佛陀紀念館舉行。活動內容十分豐富，在佛光山佛陀紀念館雙閣樓進行公益奉茶9天、舉辦普洱茶品鑒茶會25場、開講中華茶文化講座9場、組織普洱茶沖泡技藝交流茶會1場；舉辦主題為「兩岸青年與中華生活美學」的第二屆兩岸茶文化論壇。

2月18日，「十萬青年同飲一杯中華茶」文化交流活動啟動儀式，將在台北書院舉行；以健康華茶、靜心華茶、一脈華茶三個主題，多次走進台灣的大學，舉辦100場茶會。

六、雲南特色美食文化節：2月4日至14日，在佛光山佛陀紀念館餐飲區，舉辦「舌尖上的雲南」飲食文化展，通過實物、視頻、圖片等方式，展出雲南飲食文化發展、雲南少數民族飲食文化、雲南特色食材及菜品、雲南綠色食品。同時安排知名滇菜廚師以雲南風味菜品（素菜）為基礎，結合台灣當地食材和口味，進行雲南風味菜品的現場烹飪和研發，讓台灣民眾從「看、吃、聽、學、玩」等方面，享受純正地道雲南美食，體驗雲南獨有的飲食文化魅力。

第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化月系列活動，由雲南省台辦、雲南省文化和旅遊廳、雲南省文聯和台灣佛光山財團法人人間文教基金會、台灣佛光山星雲文化教育公益基金會共同主辦。

佛光山佛陀紀念館佛教文物
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

學生遭同儕霸凌脫褲打屁股 律師：學校應嚴謹處理

2019-01-24 21:34

醫生、藥劑師均不細心 沒發現誤開過敏藥給病人

2019-01-24 21:34

《我是王》見證恩典 港產聖經漫畫出版

2019-01-24 20:35

國歌法二讀 專家：港違20年前承諾

2019-01-24 20:34

百度已死作者：社會被導向劣質訊息 腦子會壞掉

2019-01-24 16:25

「#民主小販」失蹤記：澳洲作家楊恆均遭中國拘留

2019-01-24 16:20

中國誕生首批失眠複製猴 有助生物節律疾病研究

2019-01-24 14:00

朕打從DNA不喝酒？雍正，口是心非的酒鬼

2019-01-24 13:59

義烏中國夢商品 看主旋律生意的經營之道

2019-01-24 13:59

咖啡杯裡的西風東漸：星巴克糟蹋中國文化嗎？

2019-01-24 11:36

澳門放無人機碰撞大三巴 涉案陸客被捕

2019-01-24 11:29

北大學生被捕前疾呼：無產階級連死都不怕

2019-01-24 11:20

華為發布業界首款5G晶片 運算能力比以往晶片強2.5倍

2019-01-24 11:07

世界首批體細胞複製疾病模型猴 在中國誕生

2019-01-24 09:53

世界小商品之都 10坪小店1年做不到2億元就算生意差

2019-01-24 09:00

失聯70年…德陽尋親 圓外公遺願

2019-01-24 01:35

陸作家告蘋果 判賠20萬人民幣

2019-01-24 01:35

弄墨品茶 賞雲南風光

2019-01-24 01:34

去年達3580萬人次 澳門旅客創新高

2019-01-24 01:34

春節加班機 泉州增20班次

2019-01-24 01:34

加密公路網 渝昆高鐵今年開工

2019-01-24 01:34
看更多

熱門文章

加拿大駐華大使改口： 對華為孟晚舟案說法「有誤」

2019-01-25 07:18

突發！長春紅旗街萬達廣場發生爆炸

2019-01-25 17:19

南航飛機上竟坐了隻…阿拉斯加大犬

2019-01-25 19:30

金融巨鱷索羅斯開炮：習近平是自由社會最危險對手

2019-01-25 09:11

加拿大駐中大使改口道歉 「孟晚舟可抗辯免引渡」失言

2019-01-25 08:49

大陸警察拍搞笑片挑戰紅線 不但沒事 還圈粉千萬

2019-01-25 11:00

Bing當機 陸媒：原因是百度流量衝來

2019-01-25 12:56

滯留台灣8個月 中國異議人士黃燕轉抵洛杉磯

2019-01-25 12:57

海基會證實 李明哲妻子一月赴陸探視再受阻

2019-01-25 11:16

影／滯留桃機120天有望入境 兩陸異議人士:非常高興

2019-01-25 19:23

「金融巨鱷」索羅斯抨擊習近平 用AI鎮壓民主

2019-01-25 07:54

中美轉趨對抗 陸學者：冷戰以來最嚴重

2019-01-25 10:12

陸官方首次明確中等收入定義：月入人民幣二千至五千元

2019-01-25 14:43

桃機兩陸男動向 入境待轉運為方案之一

2019-01-25 11:23

兩艘美艦通過台灣海峽 大陸外交部向美方表達關切

2019-01-25 16:43

最大倫敦金騙局 港85歲富豪5.8億丟無底洞

2019-01-25 13:16

長春萬達廣場發生兩起爆炸案1死1傷 為刑事案件

2019-01-25 18:23

機票超便宜 中國反向春運掀熱潮

2019-01-25 15:13

大陸今年首輪降準今全面實施 釋放人民幣1.5兆

2019-01-25 09:28

孟晚舟投書日媒：華為從沒想過獲取合作夥伴專利

2019-01-25 21:21

陸專家：打開兩岸僵局 民主協商是鑰匙

2019-01-25 10:23

Bing中國異常 專家憂微軟淪北京談判籌碼

2019-01-25 09:07

森林覆蓋率近7成 福建大陸最綠省份

2019-01-25 01:32

國台辦智庫批蔡政府：升高兩岸對立 向美輸誠

2019-01-25 10:48

香港申請表格耗466萬張紙 環團直呼：環保災難

2019-01-25 15:34

習近平對台談話 英副外長：反對阻礙和平舉動

2019-01-25 12:29

陳明通：法律不允許跳機 但理解異議人士訴求

2019-01-25 14:57

文在寅生日 收到習近平賀信

2019-01-25 11:44

微軟搜尋引擎Bing 大陸境內已恢復正常

2019-01-25 10:51

急籌400萬港幣治癌 母親學打針省醫藥費：只能頂硬上

2019-01-25 15:32

機場港口全都露 中國官媒秀永暑礁高清圖

2019-01-25 17:52

中法外長磋商 王毅：應為企業提供公平開放環境

2019-01-25 12:33

中國智慧手機業陷入衰退 銷售連五季下滑

2019-01-25 18:11

奶茶妹脫手澳洲豪宅 內部極奢華

2019-01-25 12:18

陸委會諮委：中美貿易戰轉向科技冷戰

2019-01-25 16:18

扮癡呆！北大國際醫院副院長 只為每月騙醫保1000元

2019-01-25 17:56

春節出行 深圳、東莞、北京瘦了

2019-01-25 01:31

廣東外貿首破7萬億元 創新高

2019-01-25 01:33

深圳進出口總值3萬億元 僅次上海

2019-01-25 01:33

修長城淪重建？「思維固化成八達嶺」

2019-01-25 01:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top